Poslanec Svobode Miroslav Gregorič je bil do januarja letos prokurist v zobozdravstvenem podjetju Cyclopet, a tega ni prijavil pristojnim institucijam, je poročala Televizija Slovenija (TVS). Sam trdi, da se tega, ali je dejavnost prijavil, ne spomni, Komisija za preprečevanje korupcije pa opozarja, da sta funkciji nezdružljivi.

Podjetje Cyclopet je Miroslav Gregorič ustanovil leta 2003, leta 2012 ga je predal svoji ženi, ta pa leta 2018 njuni hčeri. A je poslanec Gibanja Svoboda vse do 6. januarja letos ostal prokurist, torej pravni zastopnik podjetja. Njegova hči ima sicer v Ljubljani zobozdravstveno ordinacijo s koncesijo, ki je v lasti podjetja Cyclopet.

Po poročanju TVS Gregorič ob nastopu poslanskega mandata o svoji dejavnosti ni obvestil ne državnega zbora ne Komisije za preprečevanje korupcije. Sicer pa trdi, da kot prokurist ni podpisal niti ene pogodbe ali računa podjetja Cyclopet.

Ostal "za vsak primer"

Na vprašanje, ali položaj, v katerem se je znašel, vidi kot konflikt interesov in oviro pri političnem nastopanju, Gregorič odgovarja, da absolutno ne. "Prokurist sem ostal za vsak primer, če bi bilo treba kakšno stvar urediti namesto žene, ki je bila prej lastnica, oziroma namesto hčerke, ampak ker do tega nikoli ni prišlo, smo to ukinili," je še dejal.

V protikorupcijski komisiji medtem poudarjajo, da sta funkciji poslanca in prokurista po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije nezdružljivi.