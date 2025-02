KPK je postopek predhodnega preizkusa začela februarja lani na podlagi prejete prijave. Po pridobljeni in pregledani dokumentaciji ter po uvedeni preiskavi je ugotovila, da je Kolmanič kot članica mariborskega mestnega sveta na seji 13. februarja 2024 glasovala za dopolnilo župana k odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2024. S tem dopolnilom so določili pogoje za poroštvo k odobritvi bančnega garancijskega okvira za izdajo plačilnih bančnih garancij pravnemu subjektu Farmadent, so pojasnili na KPK.

Ker je bila po njihovih navedbah Kolmanič v tem času zakonita zastopnica Farmadenta in je tako imela z njim vzpostavljen poslovni stik, se je tako znašla v okoliščinah nasprotja interesov. "O tem ni pisno obvestila svojega nadrejenega oziroma predstojnika, niti se ni iz postopka izločila, zato ji je KPK v prekrškovnem postopku izdala tudi opomin," so navedli.

Komisija izrekla globo

V ločenem prekrškovnem postopku pa je KPK obravnavala tudi kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije s področja omejitev poslovanja. Kot so navedli, mestna svetnica namreč občini ni posredovala podatkov o poslovnem subjektu, za katerega so veljale omejitve poslovanja (ne ob nastopu funkcije ne po prenehanju). Komisija ji je zato izrekla globo. Kot je Kolmanič povedala za Večer, je kazen že plačala, in sicer polovico kazni v višini dvesto evrov.

Kot so pojasnili na KPK, so ugotovitve pravnomočne, saj obravnavana oseba zoper njih ni vložila tožbe v upravnem sporu. Ugotovitve pa so skupaj z izjasnitvijo objavili na svoji spletni strani z namenom vzpostavljanja ustreznih standardov ravnanja funkcionarjev in drugih uradnih oseb.

Kršitve nasprotja interesov na lokalni ravni pogoste

Na KPK namreč zaznavajo, da so kršitve nasprotja interesov na lokalni ravni precej pogoste, pri čemer se kršitelji pogosto sklicujejo na nepoznavanje določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Poudarjajo, da se od funkcionarjev, kamor spadajo tudi občinski svetniki, upravičeno pričakuje, da svoje obveznosti in dolžnosti v času opravljanja svoje funkcije poznajo in da poznajo določbe omenjenega zakona, ki je bil sprejet z namenom krepitve delovanja pravne države.

Ob tem so navedli še, da morata za ugotovitev nasprotja interesov obstajati zasebni interes uradne osebe (v tem primeru pridobitev premoženjske koristi v obliki podanega poroštva Mestne občine Maribor za pravni subjekt, katerega direktorica je bila občinska svetnica) in obstoj okoliščin, ki bi lahko vplivale ali ustvarile videz, da vplivajo na nepristransko in objektivno opravljanje njenih nalog (v tem primeru glasovanje o sprejemu dopolnila na seji mestnega sveta).