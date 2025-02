KPK glede organizacije dogodkov na Filipinih v predhodni preizkus

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ta teden na podlagi anonimne prijave suma nepravilnosti in zlorabe postopkov na dogodkih, ki jih marca na Filipinih organizirajo Zavod RS za zaposlovanje, javna agencija Spirit Slovenija in Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), uvedla predhodni preizkus. Organizacije očitke o korupciji zanikajo.

Ta teden je na STA priromala anonimna prijava suma korupcije in zlorabe sistema pri marčnem zaposlitvenem dogodku na Filipinih. Prijavitelj je opozoril, da je eden od organizatorjev dogodka Slovensko-filipinski poslovni klub predsednice Anamarije Toth Kostevc, ki v svoji osnovni dejavnosti deluje kot kadrovska agencija in ga upravlja podjetje Divine Brand, katerega lastnica in direktorica je prav tako Toth Kostevc.

Poleg tega Toth Kostevc ponuja iskanje delovne sile tudi prek podjetja Plus rešitve Anamarija Toth Kostevec s.p., "kar nakazuje, da gre za kadrovsko agencijo, ki ponuja iste storitve pod različnimi imeni", je zapisal prijavitelj.

Ob tem je kot zaskrbljujoče izpostavil dejstvo, da je ostalim slovenskim kadrovskim agencijam v okviru zaposlitvenega dogodka prepovedano sodelovati. "To ustvarja sum zlorabe sistema in sum vpletenosti pristojnih organov," je podčrtal.

V tej luči se je zavzel za začasen preklic dogodka na Filipinih.

KPK preverja, ali gre res za korupcijo

Na KPK so ta teden za STA potrdili, da so prijavo prejeli in da so uvedli predhodni preizkus, v katerem bodo preverili, ali gre za sume kršitev iz njihove pristojnosti, to je kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Na zavodu za zaposlovanje, Spiritu in GZS so medtem očitke že zavrnili in pojasnili, da bosta marca na Filipinih potekala dva povsem ločena in samostojna dogodka: zaposlitveni dogodek Življenje in delo v Sloveniji, ki ga organizira zavod za zaposlovanje v sodelovanju s slovenskim veleposlaništvom v Manili, in Slovensko-filipinski poslovni forum, ki ga v okviru vladno-gospodarske delegacije v času marčnega obiska ministrice za zunanje in evropske zadeve Tanje Fajon na Filipinih organizirajo Spirit, ministrstvo za gospodarstvo in GZS.

Na zavodu za zaposlovanje so za STA zatrdili, da na njihovem zaposlitvenem dogodku, ki bo v Manili 11. marca, ne bodo ne pri organizaciji ne sicer sodelovali ne Slovensko-filipinsko poslovni klub, ne Divine Brand, ne Plus rešitve Anamarija Toth Kostevec, s.p.

Po njihovih navedbah bodo sodelovali le slovenski delodajalci, "ki bodo filipinskim delavcem lahko neposredno predstavili svojo dejavnost, pogoje in priložnosti za zaposlitev v njihovi organizaciji".

"K sodelovanju na dogodku niso bili vabljeni delodajalci, ki opravljajo dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku oz. so vpisani v register domačih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku. Ti delodajalci imajo skladno z veljavno zakonodajo omejitve pri zaposlovanju tujcev /.../ in se na dogodku zato samostojno ne bi mogli predstavljati kot delodajalci," so pojasnili na zavodu.

Nobena od organizacij ne predvideva preložitve svojega dogodka

Slovensko-filipinski poslovni forum bo medtem organiziran v okviru vladno-gospodarske delegacije, ki se bo na Filipinih mudila od 9. do 14. marca. Kot so za STA povedali v Spiritu, so ob tej priložnosti predvidena B2B srečanja, predstavitev in ogled dobre prakse slovenskega podjetja iz Manile, ne pa tudi zaposlitvene teme.

"Gre izključno za poslovni dogodek s predstavitvijo poslovnega okolja Slovenije, Filipinov in priložnosti za slovenska podjetja na filipinskem trgu. Prijave za udeležbo v delegaciji so bile odprte za vsa slovenska podjetja, ki so izrazila interes, torej tudi kadrovske agencije," so navedli. "Slovensko-filipinski poslovni klub je kot poznavalec filipinskega trga ponudil pomoč pri promociji dogodka med svojimi člani in na Filipinih," so potrdili. "Poudarjamo, da za to niso prejeli plačila," so pristavili.

V GZS pa so izpostavili, da Slovensko-filipinski poslovni klub ni vključen v aktivnosti, ki jih v zvezi s pripravo in organizacijo gospodarske delegacije izvaja zbornica. "Povabilo v gospodarsko delegacijo je bilo organizirano transparentno in javno, v njej pa lahko sodeluje katerikoli poslovni subjekt, ki ima interes poslovnega sodelovanja s Filipini, še posebej iz panog, kjer je potencial krepitve gospodarskega sodelovanja," so sklenili.

Nobena od organizacij ne predvideva preložitve svojega dogodka.