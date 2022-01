Turnega smučarja na območju Stola še vedno niso našli

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Turnega smučarja, ki so ga na območju Stola pogrešali v petek zvečer, še vedno niso našli. Reševalci danes nadaljujejo z iskanjem.

Ob 20.14 so na območju Stola v občini Žirovnica pogrešali turnega smučarja, so sporočili iz Uprave za zaščito in reševanje.

Posredovali so gorski reševalci postaje GRS Radovljica, Bohinj in Tržič.

Pregledali so južno pobočje Stola in greben Stola, a pogrešanega niso našli.

Z iskanjem so ponovno začeli danes zjutraj.