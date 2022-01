Gorski reševalec po 15-urni akciji: Težko je, ko svojcem izrekaš sožalje

"Tišina, grenkoba v srcu, solze v očeh, težko je, ko izrekaš sožalje svojcem. Naredili smo vse, kar je bilo v naši moči, sodelovali smo zelo uigrano, četudi smo bili iz različnih društev. Žal je bil konec tak, kot si ga nismo želeli. Utrujeni in s težkim srcem smo se po več kot 15 urah vrnili nazaj k svojim domačim," je opis tragičnega dogodka pod Komno, kjer sta se smrtno ponesrečila dva gornika, sklenil gorski reševalec pripravnik pri GRS Bohinj Rok Kozjek Mencinger.

Reševalna akcija pod Komno Foto: Borut Gogala

Njegov zapis si lahko v celoti preberete na spletni strani GRZS:

"Ne bomo obupali kljub mrazu, snegu, temi, ki reševanje naredijo še zahtevnejše. Nekaj ur je minilo, a brez uspeha. Pregledali smo vse, kar smo lahko. Odločitev je padla, da takoj, ko se bo zdanilo, bomo nadaljejevali, saj bomo bolje videli. Veliko več pa ni ostalo do jutra, tista ura je minila v hipu. Malo smo zadihali, popili čaj, zaužili nekaj priboljškov, ki nam jih je na hitro pripravil kolega v Ukancu.

Dan se je naredil in baterije drona so bile polne, in smo šli. Začeli smo s pregledom in kmalu smo zagledali negibno osebo pod steno nad plaziščem. Odneslo jo je še veliko dlje. Naredili smo hiter načrt, kako do osebe. Treba je bilo priti s spodnje strani. Prvi so priplezali do njega in sporočili, da žal tudi njemu ne bomo mogli pomagati."