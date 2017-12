Smrtno se je ponesrečil turni smučar

Nesreča se je zgodila malo po 13. uri. Gorski reševalci iz Tolmina so ponesrečenca z vrvno tehniko spustili iz strme grape do gozdne vlake in ga prenesli do naselja Kal, kjer so ga predali komunalni službi.

Ob 15.26 pa si je na smučišču Pungart na Kopah v občini Mislinja pri padcu smučar poškodoval koleno. Posredovali so reševalci iz Raven na Koroškem, ki so ga na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec.

Več nesreč se je letos zgodilo tudi na smučiščih na Gorenjskem. Tamkajšnji policisti so od začetka decembra na številko 113 prejeli več obvestil o nesrečah smučarjev. Prvi konec tedna so obravnavali štiri nesreče. V eni je smučar drugemu zapeljal čez smuči, da je ta padel ter se poškodoval; v drugi so policisti obravnavali trk med dvema smučarjema; v še dveh nesrečah pa sta smučarja padla sama in se poškodovala. Prejšnji konec tedna se je deskar poškodoval med izvajanjem akrobacij v snežnem parku na smučišču. V večini nesreč so se smučarji hudo poškodovali (različni zlomi).

V lanski smučarski sezoni so gorenjski policisti obravnavali 89 nesreč smučarjev z različno hudimi telesnimi poškodbami. V večini nesreč je šlo za padce smučarjev in trke med njimi. V nesrečah je bilo 36 udeležencev mlajših od 18 let.

Da bi se nesrečam izognili, policija svetuje veliko previdnost in dosledno upoštevanje FIS-pravil varnega smučanja, predvsem pri hitrosti, prehitevanju, ustavljanju ter uporabi ustrezne opreme in čelade, ki v primeru nesreče zelo zaščiti glavo. Smučarji naj z vidika varnosti smučanje prilagodijo tudi vremenskih razmeram in zasedenosti smučišč, še svetujejo.