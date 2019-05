Turk tik pred evropskimi volitvami izstopil iz SDS

O izstopu Žige Turka iz SDS je danes neuradno na Twitterju poročal novinar Bojan Požar. Turk je informacijo tudi sam potrdil na družbenem omrežju in na vprašanje sledilke, zakaj je izstopil ravno v soboto, odvrnil: "Pred soboto bi bila to predvolilna poteza. Po soboti bi jo interpretirali v luči rezultatov."

Turk je na evropskih volitvah kandidiral z osmega mesta na kandidatni listi NSi, a mu preboj v Evropski parlament ni uspel. Kot nosilka liste je bila izvoljena Ljudmila Novak. Kot kažejo delni uradni izidi, so Turku volivci namenili 4.942 preferenčnih glasov.

Turk je v času volilne kampanje večkrat odgovarjal na vprašanje članstva v SDS ter kandidature na listi NSi. Med drugim je v soočenju na POP TV dejal, da članstva v stranki ne menjaš za stolček pred vsakimi volitvami.

Turk je bil v drugi Janševi vladi minister za izobraževanje, znanost, šport in kulturo. Foto: Klemen Korenjak

"SDS je bila takrat, ko sem se ji priključil, desnosredinska stranka. Po letu 2008 se je premikala v desno, od tam izrinila NSi, ki se je postavila na desno sredino. Sam sem ves čas na istem mestu, trenutno sem bližje temu, za kar se zavzema NSi," je dejal Turk.

Iz SDS, ki je na skupni listi s SLS dobila tri evropske poslance, so puščice nanj letele tudi v času kampanje. Pred volitvami so Turka sicer javno podprle nekatere prepoznane osebnosti, med njimi tudi nekdanja vidna članica SDS Vera Ban.

Turk je bil v času vlade Janeza Janše med letoma 2011 in 2013 minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Stranki se je formalno pridružil konec leta 2008, aprila 2013 pa je izstopil iz vseh organov SDS. Kot je Turk dejal ob predstavitvi kandidature v marcu, se je na volitve podal, ker je želel podpreti NSi, ki jo dojema kot zmerno in konstruktivno stranko, in ker je želel, da bi bila Slovenija bolj evropska.