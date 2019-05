Turisti v Ljubljani se zaradi gradbišč ne pritožujejo

Obiskovalci Ljubljane se ne pritožujejo zaradi številnih odprtih gradbišč po prestolnici, so zatrdili v Turizmu Ljubljana. Januarja in februarja so v Ljubljani zaznali več kot šestodstotno rast števila prenočitev turistov, v prestolnici pa so zadovoljni s krepitvijo obiska zunaj glavne sezone.

Obiskovalci so v prvih dveh mesecih leta v Ljubljani ustvarili skoraj 87.800 prihodov in 182.650 prenočitev, kažejo statistični podatki. Januarja se je število prenočitev povečalo za 6,7 odstotka, februarja pa za šest odstotkov. V prvem mesecu je bila povprečna doba bivanja 2,1 dneva, v drugem pa dva dni.

Glavna cilja: višja potrošnja in višanje obiska zunaj sezone

"Večanje števila prenočitev v mesecih, ki so sicer manj obiskani, je eden od strateških ciljev Turizma Ljubljana," so ob tem sporočili iz javnega zavoda. "Glede na to, da je globalni trend rast mestnega turizma, Ljubljana in Slovenija pa sta v tujini cenjeni, pričakujemo rahlo rast tudi v visoki sezoni, če se ne zgodi kaj nepredvidenega," so dodali. Glavna cilja medtem ostajata višja potrošnja turistov in desezonalizacija.

Foto: Ana Kovač

Lani so bili najpomembnejši trgi ljubljanskega turizma Italija, Nemčija, Velika Britanija in ZDA. Povečalo se je število obiskovalcev z drugih azijskih trgov, ki so se po prenočitvah uvrstili na tretje mesto. Ta skupina sicer zajema širok nabor držav, za katere statistični urad nima ločenih podatkov po državah prihoda.

Kitajci največji potrošniki, a s posebnimi navadami pri plačevanju

So pa na primer ločeno obravnavani obiskovalci iz Kitajske, ki so se lani po prenočitvah uvrstili na osmo mesto, so nadaljevali v Turizmu Ljubljana. Ob tem so spomnili, da so kitajski obiskovalci po podatkih Svetovne turistične organizacije (UNWTO) največji potrošniki, a s posebnimi navadami pri plačevanju. Njihove plačilne kartice v tujini večinoma ne delujejo, pa tudi doma so bolj vajeni plačevanj z mobilnimi aplikacijami.

Foto: Ana Kovač

Z letošnjim aprilom so jim plačevanje olajšali v obeh ljubljanskih turističnih centrih, kjer so uvedli plačevanje z mobilno aplikacijo Alipay. "Aplikacija je obenem tudi izvrsten kanal za trženje produktov, kjer že promoviramo naša doživetja in ljubljansko turistično kartico urbana," so dodali v Turizmu Ljubljana.

Kako turiste usmeriti tudi v druge dele mesta?

Med novostmi letošnje poletne sezone bo tudi ogled ljubljanske tržnice z zajtrkom, maja pa bodo v Turizmu Ljubljana znova izvedli borzo lokalnih živil, ki bo ponovno povezala pridelovalce ter potencialne kupce lokalnih živil iz Ljubljane in osrednjeslovenske regije.

Foto: Ana Kovač

V prestolnici si že precej časa prizadevajo tudi usmerjati turistične tokove iz samega ožjega mestnega središča. "Naša vodstva obiskovalce popeljejo do Metelkove, Tivolija, na Cankarjev vrh, v Krakovo, Botanični vrt in kulturne institucije, s čimer poskušamo sprostiti mestno jedro," so pojasnili v Turizmu Ljubljana. S tem namenom sodelujejo tudi pri oblikovanju tržno uspešnih integralnih turističnih produktov v širši osrednjeslovenski regiji.

Ljubljano tudi oglašujejo kot idealno izhodišče za dnevne izlete po vsej državi, tako pozimi kot poleti vsak dan tudi zagotavljajo nabor izletov po Sloveniji. "Zavedamo se namreč, da s preusmerjanjem turistov iz mesta hkrati sprostimo Ljubljano in jo pustimo prijetnejšo prebivalcem in obiskovalcem, ki ostanejo, obenem pa promoviramo in ustvarjamo dobiček od turizma tudi drugim destinacijam in ponudnikom," so poudarili.

Foto: Ana Kovač

"Glede gradbišč do zdaj nismo prejeli nobene pritožbe obiskovalca"

V Ljubljani se je sicer v zadnjih mesecih odprlo precej gradbišč, tudi v samem mestnem središču. "Glede gradbišč do zdaj nismo prejeli nobene pritožbe obiskovalca, pa jih že zdaj v turistično-informacijskih centrih dnevno beležimo približno 1.000, poleti pa celo 3.000," so še povedali v Turizmu Ljubljana.

Preberite še: