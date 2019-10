Tudi za tokratni požar v Saubermacherju v Lenartu kriv samovžig odpadkov #video

Vzrok za nedeljski požar v centru za ravnanje z odpadki družbe Saubermacher v Lenartu je samovžig mešanih odpadkov, so danes sporočili s policije. Lenarški župan Janez Kramberger ob tem poudarja, da gre za peti letošnji požar odpadkov v občini, kjer so prepričani, da je na ta način organizirana dejavnost skladiščenja odpadkov škodljiva.

Požar je izbruhnil v nedeljo okoli 17.30, po navedbah policije pa so zagoreli mešani odpadki v obsegu okoli 2.500 kvadratnih metrov in višini med štiri in osem metrov. Gasilci so požar pogasili, kriminalisti pa so po ogledu kraja požara ugotovili, da je zagorelo zaradi samovžiga mešanih odpadkov. Materialna škoda po podatkih policije ni nastala, o ugotovitvah pa bodo podali poročilo pristojnemu tožilstvu, so še sporočili.

V Saubermacherjevem centru v Lenartu je sicer nazadnje zagorelo julija letos

Takrat je šlo za požar manjšega obsega, ki ni pomenil nevarnosti za okolico. Tudi pri takratnem požaru je šlo po ugotovitvah policije za samovžig odpadkov.

Lenarški župan Janez Kramberger je v današnjem sporočilu za javnost poudaril, da za požare, ki se vrstijo drug za drugim, ni opravičila. Zapisal je, da je pristojne službe že velikokrat pozval, naj izvedejo vse postopke, ki bodo zagotovili varnost prebivalcem in zaposlenim, ter odpravijo posledice vseh požarov na tem območju. Sklep s takšnim pozivom je aprila sprejel tudi občinski svet, je dodal.

"Pristojne inšpekcijske službe pozivamo, da z inšpekcijskimi nadzori resno pristopijo k nadzoru prilagajanja skladiščnih prostorov in postopkov skladiščenja trdnih gorljivih odpadkov na prostem ne glede na prehodno obdobje," je Kramberger še zapisal v sporočilu in dodal, da bodo kot lokalna skupnost zahtevali, da jih upravljavci skladišč seznanijo z vrstami in največjimi količinami skladiščenih trdnih gorljivih odpadkov, da bodo lahko dopolnili operativni gasilski načrt.

"Dovolj nam je zapisnikov pristojnih inšpekcijskih služb, da pri pregledu skladišč niso našli kršitev, dejstvo je, da je pri skladiščenju nekaj hudo narobe, saj so bili naši občani ter naše okolje letos že petič izpostavljeni škodljivim vplivom gorenja odpadkov, ki so očitno posledica napak pri njihovem skladiščenju," je kritičen župan.