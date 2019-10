Nočni požar v celoti uničil delavnico

Novogoriški policisti so bili malo po 2. uri ponoči obveščeni o požaru v skladišču v naselju Dolenji Novaki v občini Cerkno. Ognjeni zublji so skoraj v celoti uničili objekt velikosti 20 krat 10 metrov in tovorno vozilo, ki je bilo v času požara parkirano poleg objekta. Zgoreli so tudi izdelki, polizdelki in material, ki ga potrebujejo v proizvodnji, ter stroji., so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Lastnik objekta je po navedbah policistov sicer sprva sam poskušal pogasiti ogenj, vendar je bil ta zanj preobsežen. Zato je na pomoč poklical gasilce, ki so požar pogasili.

Pri gašenju požara sodelovalo 56 gasilcev

"Ko smo prispeli na kraj dogodka, je bil požar že popolnoma razvit v tretjem nadstropju z ostrešjem. Zaradi samega skladiščenja lesa in izdelkov je bila tudi huda toplotna obremenitev. Začeli so gasilska varovanje stanovanjskih objektov v neposredni bližini ter gašenje tretjega in prvega nadstropja, kjer se je nahajala tudi večina strojev," je za STA povedal vodja intervencije in poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Cerkno Sašo Tušar.

Na pomoč so prihiteli gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Novaki, Cerkno, Gorje-Poče-Trebenče in Planina. V intervenciji je po Tušarjevih besedah sodelovalo 56 prostovoljnih gasilcev z devetimi vozili.

Požar je bil v približno eni uri pod nadzorom, nato pa so začeli sanacijo z odstranjevanjem zoglenelih lesenih izdelkov, da so gasilci prišli do vseh požarišč in jih popolnoma pogasili.

Po prvih ocenah je požar povzročil veliko materialno škodo. Policisti so o dogodku obvestili tudi preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici. Policisti nadaljujejo kriminalistično preiskavo vseh okoliščin, da bi ugotovili natančen vzrok požara, so še pojasnili na PU Nova Gorica.