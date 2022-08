Tudi to je delo gasilcev: "Posredujemo, ko gre za resno ogroženost življenj" #video

V poletnih mesecih na nas prežijo različne žuželke, nekatere med njimi bolj nevarne kot druge. Takšne so tudi ose, ki lahko postanejo precej agresivne in napadalne, če jih razdražimo. Osja in sršenja gnezda so lahko v nekaterih primerih zelo nevarna.

Jan Brodar, vodja operative Gasilske brigade Koper je pojasnil, da se občani v primeru nevarnosti, torej, če so ogroženi s strani sršenov, obrnejo na regijski center, na številko 112, od tam pa jih bodo usmerili naprej. Po navadi to opravljajo službe, ki so za to zadolžene, službe za deratizacijo in dezinsekcijo.

Čeprav smo vajeni, da se gasilci borijo z ognjenimi zublji in so v prvi bojni liniji ob prometnih nesrečah, posredujejo tudi v drugih primerih, še pove Brodar. "Zgolj v primerih, ko gre za resno ogroženost življenj, torej, da se je zgodil kakšen napad ali da je to gnezdo v bližini kakšnih otrok, v vrtcih, takrat aktivirajo tudi nas."

Gnezda uničijo ponoči, ko so ose manj aktivne

Kot je pojasnil, si gasilci kraj najprej ogledajo, preverijo lokacijo gnezda in resnost situacije. Če res ni nujno, intervencijo izvedejo ponoči, ko so te žuželke tedaj manj aktivne. "Takrat se oblečemo v primerne zaščitne obleke, ki so prav za to namenjene in ta gnezda pošpricamo s strupom ter jih uničimo."

Gnezda so lahko nevarna, saj se ose, če se jim preveč približamo, počutijo ogrožene in se branijo. Več pikov teh žuželk lahko pomeni resno nevarnost. Podobno je s sršeni, sploh če smo na njihove pike alergični. Njihova gnezda, pove Brodar, najpogosteje najdemo v ozkih odprtinah, bodisi je to med kakšnimi kamni v zidovih, v kakšnih luknjah na drevesih, na podstrešjih, pod streho hiše, v kakšnih dimnikih.

Gasilci odstranjevanje gnezd na lastno pest odsvetujejo.