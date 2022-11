Tudi letos lahko kot Božiček osrečite otroke z redkimi boleznimi

Zakaj ne bi letos v prazničnem decembru opravili dobrega dela in z darilom osrečili otrok z neozdravljivimi redkimi boleznimi? Vabimo vas, da jim pomagate po svojih najboljših močeh in tako tudi njim pričarate čarobne božične praznike.

Zgodbe in stiske otrok z redkimi boleznimi in njihovih družin so številne in težke. Ti otroci se spoprijemajo s hudimi in pogosto krutimi zdravstvenimi stanji, ki so neozdravljiva in žal tudi smrtonosna. Vsak dan se spopadajo s številnimi preprekami, zdravstvenimi zapleti, bolečinami in stiskami.

V Društvu Viljem Julijan zato vsak december vabijo, da pristopite k njihovemu projektu Božiček za male borce, skozi katerega lahko pomagate, da mali bolniki dobijo posebno božično darilo. Njihove želje so skromne, darila pa takšna, ki lahko olajšajo njihovo zdravstveno stanje ali pa si jih njihovi starši ne morejo privoščiti.

Družine otrok z redkimi boleznimi se srečujejo z mnogo preprekami in zelo zahtevnimi položaji, ki globoko posežejo v njihovo življenje. Mali bolniki pogosto potrebujejo stalen nadzor ali celo 24-urno nego in oskrbo. Te bolezni s sabo prinašajo številne dodatne stroške, zaradi česar se lahko družine znajdejo tudi v materialni stiski in svojim otrokom ali mladostnikom ne morejo omogočiti vsega, kar bi potrebovali za optimalno in najboljšo mogočo oskrbo, kar pa si vsak starš srčno želi.

V društvu so letos prejeli kar 49 pisem Božičku, ki so jih napisali otroci z redkimi boleznimi.

Če želite postati Božiček izbranemu malemu borcu, pišite na bozicek@viljem-julijan.si in v sporočilu zapišite, kateremu otroku boste pomagali.

Preberite njihova ganljiva pisma Božičku.