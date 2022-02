Tudi danes virtualni informativni dnevi

Kljub temu da so odpadli dnevi odprtih vrat študentskih domov, so vsem, ki jih zanima bivanje v študentskih domovih, omogočili virtualen ogled domov in klepet s študenti. Na mariborski univerzi bo to danes ob 13.30, na primorski ob 9. uri, v Ljubljani pa bo to ob 12. uri omogočil zavod Študentski dom Ljubljana.

Letošnji informativni dnevi se danes nadaljujejo z virtualnimi predstavitvami fakultet, višjih in srednjih šol, ki jih učenci in dijaki zaradi epidemioloških ukrepov ne morejo obiskovati. Za lažjo odločitev o izbiri šolanja so jim na pomoč priskočile tudi študentske in dijaške organizacije preko spletnih kanalov, družbenih omrežij in video vsebin.

Večina srednjih šol bo danes svoja vrata virtualno "odprla" ob 9. uri in bodočim dijakom omogočila, da se podrobno seznanijo s programi, šolo in možnostmi nadaljnjega šolanja, pa tudi pogovorijo v živo preko spletnega orodja Zoom.

Informacije na enem mestu bodočim dijakom zagotavlja tudi portal Slovenske srednje šole, zbrane informacije in povezave do spletnih strani vseh srednjih šol in dijaških domov ponujata portala ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Virtualni informativni dnevi.

Spletne predstavitve večine fakultet in višjih šol bodo potekale ob 10. uri, na njih pa bodo srednješolci oziroma bodoči študenti izvedeli vse, kar jih zanima o nadaljnjem šolanju. Novogoriška univerza informativne dneve izvaja hibridno, tako si mladi lahko ogledajo prostore fakultete za znanosti o okolju in spoznajo študijski program Okolje, a s predhodno prijavo na spletni strani fakultete.

ŠOS: pozanimajte se pri starejših kolegih

Bodoče študente tudi Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) spodbuja, da si na teh dnevih pridobijo kar se da veliko podatkov o izvajanju študijskega programa, če je mogoče, pa o študiju povprašajo tudi starejše kolege. Ostale informacije o obštudijskih zadevah so dostopne tudi na spletnih straneh študentskih organizacij. Informacije o tem, kje in kako si urediti študentsko prehrano, kako kupiti vozovnico za javni potniški promet, kje zaprositi za štipendijo, kdaj in kako do sobe v študentskem domu, lahko najdejo na spletnih straneh ŠOS (https://www.studentska-org.si/studentski-kazipot/).

Glede obštudijskih aktivnosti, kot so različni zabavni dogodki, neformalna izobraževanja, športne aktivnosti in kulturna udejstvovanja, pa lahko največ informacij najdejo na spletnih straneh študentskih organizacij univerz v študijskih središčih, v katerih se bodo izobraževali.