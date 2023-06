Tudi danes več nesreč pri športnem udejstvovanju

Sončen praznični dan je številne zvabil v naravo. Tudi danes je tako glede na informacije centra za obveščanje prišlo do več nesreč pri športnem udejstvovanju, tako pri aktivnostih v hribih in gorah kot drugod. Smrtnih žrtev ni bilo.

Zgodaj popoldne se je tako na Čreti nad Vranskim plezalec poškodoval pri plezanju v skalni steni. Celjski gorski reševalci so poškodovanca na kraju oskrbeli in prenesli do reševalnega vozila, ki ga je v nadaljnjo oskrbo prepeljalo v celjsko bolnišnico.

Okoli poldneva se je nad Zelenico, na območju občine Žirovnica, poškodovala planinka. Tržiški gorski reševalci so na kraju poškodovanko oskrbeli in pripravili za transport s helikopterjem v jeseniško bolnišnico.

Približno dve uri pozneje si je pod Kočo na Golici v jeseniški občini pohodnik poškodoval koleno. Jeseniški gorski reševalci so poškodovanega na kraju oskrbeli in prepeljali v dolino. Pozneje popoldne pa se je na Češki koči nad Jezerskim pri padcu poškodoval otrok. Lokalni gorski reševalci so ga oskrbeli in prepeljali v dolino.

Sredi popoldneva se je v Koprivni v občini Črna na Koroškem pohodnik poškodoval pri zdrsu po strmem terenu. Gorski reševalci so ga na kraju oskrbeli in prenesli do bližnje kmetije. Od tam ga je do slovenjgraške bolnice odpeljal helikopter.

Na drugem koncu Slovenije se je medtem zgodaj dopoldne na makadamski poti v bližini naselja Vipavski Križ v občini Ajdovščina pri padcu poškodovala kolesarka. Ajdovski gasilci in reševalci so jo na kraju oskrbeli in nato z reševalnim vozilom prepeljali v šempetrsko bolnišnico.

Približno ob istem času pa se je na območju Loških sten nad Logom pod Mangartom pri zasilnem pristanku s padalom poškodoval padalec. Aktivirani so bili bovški gorski reševalci, poškodovanega padalca je na kraju oskrbela dežurna ekipa gorsko-reševalne službe na Brniku in ga na nadaljnjo zdravljenje s helikopterjem Slovenske vojske prepeljala v Ljubljano.