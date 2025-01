Ameriški predsednik Donald Trump je pred današnjim napovedanim zborovanjem nasprotnikov pravice do splava v Washingtonu pomilostil 23 aktivistov, ki so bili obsojeni zaradi blokiranja dostopa do klinik za splav. Trump je ob podpisu pomilostitev v Beli hiši novinarjem povedal, da si to šteje v veliko čast.

Ameriški predsednik Donald Trump je v drugem delu intervjuja za televizijo Fox News, objavljenem v četrtek, označil carine kot pomembno orodje ZDA proti Kitajski. Kot je dodal, si jih sicer ne želi uporabiti, odnose s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom pa je opisal kot dobre in prijateljske, poroča britanski BBC.

"Nad Kitajsko imamo eno zelo veliko moč, in sicer carine, ki si jih ne želijo," je dejal. "In raje bi imel, da mi jih ne bi bilo treba uporabiti. Vendar je to ogromna moč nad Kitajsko," je dodal.

V začetku tedna je Trump napovedal, da bi s 1. februarjem lahko uvedel dodatne carine na uvoz iz Kitajske.

Odnose s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom je sicer opisal kot dobre in prijateljske. "So zelo ambiciozna država, on je ambiciozen človek. Bil je kot moj prijatelj, imela sva zelo dober odnos," je dejal Trump.

Spregovoril je tudi o načrtih, da namerava znova stopiti v stik s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. "Razumem se z njim," je dejal o Kimu. "Ni verski fanatik. V resnici je pameten tip," je dodal.

Trump je bil prvi predsednik, ki je med svojim mandatom stopil na ozemlje Severne Koreje. V času prvega mandata se je s Kimom srečal trikrat.

Ponovil je tudi grožnje Rusiji glede uvedbe carin, če ne bo končala vojne v Ukrajini. Poudaril je, da bi se morala vojna v Ukrajini nemudoma končati.

Trump je v intervjuju ocenil, da Putin nikoli ne bi smel začeti vojne v Ukrajini. Prepričan je, da če bi se vojna začela, ko bi bil predsednik, bi s Putinom sklenil dogovor, s čimer je namignil, da bi se tako izognil konfliktu.

V prvem delu televizijskega intervjuja je Trump med drugim govoril o družbenem omrežju TikTok, pri čemer je zavrnil pomisleke glede kitajskega lastništva in nakazal, da bo to nadaljevalo delovanje v ZDA.

Ameriški senat je v četrtek s 74 glasovi za in 25 proti potrdil Johna Ratcliffa na položaj direktorja obveščevalne agencije Cia. Nekdanji kongresnik je med zaslišanji pred potrditvijo zagotovil, da ne bo mešal politike in obveščevalnih dejavnosti ter ne bo zaposloval ali odpuščal ljudi glede na njihovo zvestobo predsedniku Donaldu Trumpu.

Za nekdanjega kongresnika iz Teksasa Ratcliffa, ki je v prvi Trumpovi vladi služil na položaju nacionalnega direktorja za obveščevalne dejavnosti, je poleg vseh republikancev glasovalo tudi 21 demokratov, poroča ameriška televizija NBC.

Med tistimi, ki so glasovali proti, je bil vodja senatnih demokratov Chuck Schumer, ki je izjavil, da ga skrbi, da se Ratcliffe ne bo zmogel upreti Trumpu, ki da je znan po ponarejanju obveščevalnih podatkov. Schumer je napovedal, da bo glasoval tudi proti nekdanji demokratski kongresnici s Havajev Tulsi Gabbard, ki jo je Trump predvidel za položaj nacionalne direktorice za obveščevalne dejavnosti.

Ratcliffe je sicer med zaslišanji pred potrditvijo zagotovil, da ne bo mešal politike in obveščevalnih dejavnosti in ne bo zaposloval ali odpuščal ljudi glede na njihovo zvestobo Trumpu.

Manjšinski demokrati lahko potrditve Trumpovih kandidatov v senatu le zavlečejo, ne morejo pa jih ustaviti.

"Vse bo razkrito," je v četrtek novinarjem v Beli hiši zagotovil ameriški predsednik Donald Trump. Pri tem pa je podpisal izvršni ukaz o objavi vseh dokumentov, ki zadevajo atentat na predsednika Johna F. Kennedyja leta 1963, kakor tudi atentata na njegovega brata Roberta Kennedyja in borca za državljanske pravice Martina Luthra Kinga mlajšega.

Trumpov ukaz nacionalnemu direktorju za obveščevalne dejavnosti in pravosodnemu ministru ZDA nalaga, da v 15 dneh izdelata načrt za umik oznake zaupno z vseh dokumentov, ki zadevajo atentat na Johna F. Kennedyja in v 45 dneh za umik oznake zaupno z vseh dokumentov glede atentatov na Roberta Kennedyja in Kinga.

Naloga bo pripadla Tulsi Gabbard in Pam Bondi, ki v senatu čakata na potrditev na položaj nacionalne direktorice za obveščevalne dejavnosti in pravosodne ministrice.

Trump je že v svojem prvem mandatu ukazal objavo večine dotlej zaupnih dokumentov glede atentata na Johna F. Kennedyja. Vseh pa niso objavili, ker je temu nasprotovala obveščevalna skupnost ZDA. Med lansko kampanjo je obljubil, da bo v primeru zmage na volitvah objavil vse preostale dokumente.

Flomaster, s katerim je Trump podpisal ukaz o objavi dokumentov glede umora Roberta Kennedyja, bodo dali kandidatu za zdravstvenega ministra, sinu nekdanjega pravosodnega ministra ZDA Robertu Kennedyju mlajšemu.

Ta zagovarja teorijo, da je predsednika Johna F. Kennedyja ubila obveščevalna agencija Cia. Obstajajo tudi teorije, ki krivijo nekdanjo Sovjetsko zvezo, Kubo ali mafijo. Za umor so obtožili Leeja Harveyja Oswalda, ki ga je potem ubil z organiziranim kriminalom povezan Jack Ruby.

Dokumenti o ubitem predsedniku bi morali biti glede na zakon iz leta 1992 objavljeni do leta 2017, vendar pa sta Trump in Joe Biden objavo zadržala.

Trump se je odločil, da bo vse objavljeno. Odločil pa se je dati še ukaz o objavi vseh tajnih informacij glede umorov Roberta Kennedyja in Kinga leta 1968. Trump ob podpisu ukaza ni povedal, kdaj naj bi bili dokumenti dostopni javnosti.

Menil je, da teh ljudi sploh ne bi smeli kazensko preganjati, ker da so mirno protestirali za pravico do življenja, in dodal, da so številni tudi starejši ljudje.

Aktiviste so kazensko preganjali v skladu z obstoječim zakonom, ki prepoveduje onemogočanje dostopa do klinik za splave. Zakon je bil sprejet leta 1994, v času, ko so se povečali napadi na zdravnike in protesti pred klinikami, poroča ameriška televizija CNN.

Trump bo danes virtualno nagovoril nasprotnike pravice do splava na njihovem letnem zborovanju v prestolnici, ki poteka pod nazivom Pohod za življenje. Zborovanja se namerava udeležiti podpredsednik ZDA JD Vance, poroča televizija NBC.

To bodo tretje tovrstne demonstracije, odkar je vrhovno sodišče ZDA junija 2022 ukinilo pravico do splava na zvezni ravni in odločitve o tem prepustilo zveznim državam.