Trije novi primeri ošpic, okužena tudi zdravnik in medicinska sestra

38-letni moški naj bi za ošpicami zbolel v Srbiji, okužil pa je tudi 12-mesečnega dojenčka, ki so ga v UKC pripeljali konec prejšnjega meseca. Ta moški je okužil še eno osebo, in sicer 40-letnega moškega, poroča Večer.

Vse tri nove primere, med njimi sta tudi zdravnik in medicinska sestra, so okužili ljudje, ki so okužbo dobili od zgoraj omenjenega 38-letnika, so za Večer potrdili v Nacionalnem laboratoriju za zdravje.

Ošpice niso "sezonska" bolezen

Ošpice niso "sezonska" bolezen, njen ponoven pojav v slovenskem prostoru je vezan na to, da ljudje niso več toliko imuni, ker je padla precepljenost.

V Evropi se je lani število obolelih za ošpicami povečalo za kar trikrat, zaradi nizke stopnje precepljenosti pa beležijo vedno nove izbruhe, je razvidno iz poročila Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC). Največ jih je za ošpicami zbolelo v Romuniji, Italiji, Grčiji in Nemčiji. Lani so v Evropi zabeležili 14.451 primerov ošpic, medtem ko jih je bilo leta 2016 trikrat manj, 4643.