V Maribor tretji primer ošpic

Na infekcijskem oddelku Univerzitetno kliničnega centra (UKC) Maribor so prejšnji teden ambulantno zdravili 40-letnega moškega z ošpicami. Okužil se je od moškega, ki ni bil cepljen in od katerega se je okužil tudi enoletni otrok, ki so ga zdravili na pediatrični kliniki, zdaj pa je že v domači oskrbi.

Na novo okuženega moškega so sicer šteli kot kontakt prvega, a so ga izključili kot možnega obolelega, ker je bil cepljen z enim odmerkom, poroča Večer.

Epidemiologi so po novi okužbi takoj pričeli preverjati vse ljudi, s katerimi je bil v stiku, bilo jih je 63. Na podlagi podatkov o cepljenosti so se potem odločali, ali jih (znova) cepijo, testirajo oziroma opazujejo. Doslej so v Mariboru imeli še šest sumov na ošpice, vsi so se izkazali za negativne. Inkubacijska doba prvega primera se je sicer že iztekla, zato ne pričakujejo, da bi bil lahko od prvega moškega, ki je večkrat obiskal urgenco, okužen še kdo.

Ošpice sicer niso "sezonska" bolezen, njen vnovičen pojav v slovenskem prostoru je vezan na to, da ljudje niso več toliko imuni, ker je padla precepljenost. Na infekcijskem oddelku v Mariboru imajo pa šest sob, kjer lahko bolnike ustrezno izolirajo, piše Večer.