Kako so starejši zaščiteni proti ošpicam

Prebivalci Slovenije so se v zadnjih 50 letih s cepljenjem proti virusu ošpic uspešno ubranili te izjemno nalezljive in lahko tudi nevarne bolezni. Eden ali dva človeka od tisoč bolnikov namreč za ošpicami umreta. Kaj naj naredijo starejši, ki niso bili cepljeni?

V Sloveniji so bile ošpice dolga leta najpogostejša in najbolj nalezljiva bolezen. Epidemije so se pred uvedbo cepljenja pojavljale na od dve do pet let, trajale so od tri do štiri mesece. Od leta 1969, ko je bilo uvedeno obvezno cepljenje proti ošpicam, pa je število bolezni začelo upadati.

Zadnja epidemija ošpic v Sloveniji je bila v letih 1994/95. V zadnjih letih opažamo le še posamične primere bolezni, ko se ljudje okužijo v tujini in povzročijo nekaj sekundarnih primerov. Lani je bilo na primer sedem takšnih primerov, v prvih dneh letošnjega leta dva.

Obvezno cepljenje za otroke od leta 1968

V Sloveniji je bilo cepljenje proti ošpicam v letu 1968 priporočeno za otroke od dopolnjenih osem mesecev do osmega leta starosti. Cepljenje z enim odmerkom cepiva je bilo torej priporočljivo za ljudi, rojene po letu 1960, in tiste, ki ošpic še niso preboleli. Ljudje, ki so jih že preboleli, namreč v telesu ustvarijo specifična protitelesa in veljajo za zaščitene.

Leta 1974 je bila v programu cepljenja prvič navedena obvezna revakcinacija oziroma drugo cepljenje proti ošpicam za otroke v četrtem ali petem letu starosti, ki so že bili enkrat cepljeni. Leta 1969 je cepljenje postalo obvezno za otroke od osmega meseca do drugega leta starosti, ki še niso bili cepljeni, in otroke pred sprejemom v vrtec, šolo, če še niso preboleli ošpic.

Od leta 1974 cepijo tudi z drugim odmerkom cepiva

V letu 1974 je bila v programu cepljenja prvič navedena obvezna revakcinacija oziroma drugo cepljenje proti ošpicam za otroke v četrtem ali petem letu starosti, ki so že bili enkrat cepljeni. Ljudje, rojeni med letoma 1960 in 1968, so tako lahko prejeli en odmerek cepiva, rojeni leta 1969 in pozneje, pa praviloma dva odmerka cepiva.

Cepljenje z drugim odmerkom za otroke v prvem razredu (za sedem let stare otroke, rojene leta 1971) je bilo v programu ponovno uvedeno leta 1978.

Cepljenje s kombiniranim zdravilom od leta 1990

Od leta 1990 dalje otroke cepijo z dvema odmerkoma kombiniranega cepiva proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (OMR). Prvi odmerek cepiva prejmejo otroci v starosti od 12 do 18 mesecev, ponovno so cepljeni ob vstopu v osnovno šolo.

Starejšim pred potovanjem v tujino svetujejo cepljenje z dvema odmerkoma

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) vsem odraslim, ki potujejo v tujino, svetujejo cepljenje z dvema odmerkoma. To velja za tiste, ki še niso bili cepljeni oziroma ošpic še niso preboleli.

Nacionalni inštitut za javno zdravje starejšim, ki niso bili cepljeni in ošpic še niso preboleli, pred potovanjem v tujino svetuje cepljenje z dvema odmerkoma cepiva. Če se tega ne spomnijo, lahko prisotnost specifičnih protiteles proti ošpicam preverijo v ustreznih laboratorijih. Samoplačniško preiskavo izvajajo na inštitutu za mikrobiologijo, v nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, v virološkem laboratoriju in zavodu za transfuzijo. Cena pregleda se giblje okoli 20 evrov.

S prvim cepljenjem dosežemo 95-odstotno zaščito

Na NIJZ še opozarjajo, da mora biti časovni razmik med prvim in drugim odmerkom cepiva en mesec. Sicer pa že prvi odmerek zagotavlja od 95- do 97-odstotno zaščito. Telo za ustvarjanje prvih protiteles potrebuje okoli 10 dni, navajajo.

Ošpice imajo lahko pri odraslih bolnikih težji potek kot pri otrocih. Poročajo, da so pri odraslih pogostejši tudi zapleti, kot sta pljučnica in vnetje možganov. Eden do dva obolela za ošpicami na tisoč bolnikov celo umreta.