Še vedno cepljenih premalo otrok

Cepljenja vsako leto rešijo do tri milijone otroških življenj. V letošnjem tednu cepljenja bo Unicef Slovenija z dobrodelno razstavo punčk iz cunj pomagal zbrati sredstva za cepljenje otrok v državah v razvoju.

Slovenske mame še vedno zaupajo cepljenju.

Vsak otrok na svetu ima pravico do preživetja in polnega razvoja, poudarjajo v Unicefu. Da bi to lahko uresničili, morajo biti otroci zaščiteni pred nevarnimi boleznimi, kar jim omogoča zdrav začetek življenja.

Najbolj ranljivi so otroci v kriznih žariščih

Cepljenje je eden od najbolj učinkovitih in cenovno dostopnih zdravstvenih ukrepov, ki ščiti otroke pred boleznimi in smrtjo, obenem pa deluje kot kolektivna zaščita za skupine prebivalcev.

Zaradi večje dostopnosti cepiv so v zadnjih letih dosegli velik napredek pri izkoreninjenju oziroma zmanjševanju smrtonosnih bolezni in s tem reševanju otroških življenj.

"Zaradi bolezni, ki bi jih lahko preprečili s cepljenjem, tako vsako leto še vedno umre 1,5 milijona otrok," poroča Unicef.

Po zadnjih podatkih je cepljenje proti ošpicam preprečilo več kot 20 milijonov smrti otrok med leti 2000 in 2016. Prav tako je bil v večini držav izkoreninjen neonatalni tetanus, pojavlja se le še v 15 državah. Foto: Getty Images

Slovenske matere še vedno zaupajo cepljenju

Tatjana Mrvič s klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana poudarja, da se v Sloveniji zaradi cepljenja ne pojavljata več davica in otroška paraliza. A ker se na območjih z nižjo precepljenostjo v Evropi še vedno pojavljajo nekatere bolezni, obstaja možnost vnosa teh bolezni tudi v Slovenijo.

Matere kot viru informacij o cepljenju najbolj zaupajo zdravstvenim delavcem. Delež mater, ki so kdaj oklevale pri cepljenju svojih otrok, je 17-odstoten. O tem, da bi otroke cepile, tudi če cepljenje ne bi bilo obvezno, je poročalo le 56 odstotkov mater, kar 23 odstotkov pa je bilo o tem neodločenih. Ta podatek po njenih besedah kaže na to, da ne bi bilo pametno ukiniti obveznega cepljenja.