Triglav Skladi: Leto 2021 je najdonosnejše leto zadnjih 20 let

"Leto 2022 prinaša obrat v denarni politiki, zato se bo gospodarstvo moralo v večji meri razvijati po lastnih močeh, a nastavki za to so odlični," so povedali na investicijskem forumu Triglav Skladi. Prepričani so, da bo leta 2022 covid-19 za gospodarstvo manj pomembna ovira in da se bomo postopoma vrnili v običajno življenje.