Dobre tri četrtine vprašanih (76,1 odstotka) izgubo javnomnenjske podpore političnim strankam, ki so na oblasti, pripisujejo neizpolnitvi pričakovanj volivcev. Dobra četrtina vprašanih (27,1 odstotka) meni, da stranke izgubljajo podporo, ker morajo sprejemati za javnost nepriljubljene ukrepe, kaže raziskava Mediane za Delo.

Dobra petina (21,2 odstotka) vprašanih meni, da stranke na oblasti javnomnenjsko podporo izgubljajo, ker so pod bolj budnim očesom medijev in javnosti. 20,9 odstotka jih meni, da podporo izgubljajo, ker so stranke na oblasti bolj podvržene kritikam.

13,9 odstotka vprašanih ocenjuje, da stranke na oblasti podporo izgubljajo, ker imajo večjo odgovornost. 7,5 odstotka vprašanih je podalo drug odgovor, 1,3 odstotka vprašanih pa je odgovorilo z "ne vem". Anektirani so na vprašanje sicer lahko podali več odgovorov.

Na vprašanje, ali stranke na oblasti med mandatom povečujejo, ohranjajo ali izgubljajo javnomnenjsko podporo, je večina (84,8 odstotka) vprašanih odgovorila, da izgubljajo. 7,8 odstotka vprašanih meni, da stranke podporo ohranjajo, 5,9 odstotka pa jih je navedlo, da ne vedo. Najmanj (1,5 odstotka) vprašanih je odgovorilo, da stranke na oblasti javnomnenjsko podporo med mandatom povečujejo.

Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana je anketo izvedel med 2. in 4. aprilom, sodelovalo pa je 714 ljudi.

