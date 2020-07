Trgovine bodo lahko ob nedeljah spet odprte

Vlada je na današnji seji sprejela spremembo Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s katero se odpravi določitev minimalnega obratovalnega časa in odpravi prepoved obratovanja trgovin ob nedeljah in z zakonom določenim dela prostih dnevih.

S tem se trgovcem znova omogoči, da obratovalni čas določijo v skladu s svojo poslovno odločitvijo. Še vedno pa ostajajo zaprti nočni klubi in diskoteke.