Trgovci: Najnižje plače smo povečali za 53 odstotkov, a to ni pomagalo

Člani upravnega odbora Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) so na torkovi seji gostili ministra za delo Luko Mesca. Opozorili so ga, da trgovska panoga v razmerah stagnacije prihodkov od vlade pričakuje hitre in odločne ukrepe, ki bodo razbremenili gospodarstvo ter olajšali iskanje usposobljenih kadrov in njihovo zaposlovanje.

Prodajalec je po podatkih zavoda za zaposlovanje eden od poklicev, za katere delodajalci težko najdejo ustrezne kandidate, čeprav so se po podatkih TZS najnižje osnovne plače po kolektivni pogodbi za trgovino v zadnjih dveh letih povišale za več kot 53 odstotkov.

To dodatno otežuje že tako zahtevne razmere v trgovini in trgovcem povzroča vedno večje težave, zato so člani upravnega odbora ministrstvo za delo in vlado pozvali, naj čim prej zagotovita, da bodo lahko vsi zainteresirani upokojenci delali v večjem obsegu kot doslej. Pospešita naj tudi postopke zaposlovanja tujcev in omogočita sezonsko delo v trgovini, so danes sporočili iz TZS.

Čeprav se jim zdi korak v pravo smer, pa so Meščev predlog za zvišanje možnosti dela upokojencev s sedanjih 60 na 85 ur mesečno ocenili kot preskromen.

Pospešek pri zaposlovanju tujcev

Stanje v panogi je akutno in zahteva takojšnje ukrepanje, so opozorili v TZS. Poleg zagotovitve ukrepov za delo upokojencev od vlade pričakujejo tudi, da bo v najkrajšem možnem času pospešila postopke, povezane z zakonom o tujcih in zakonom o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Ker je interventni zakon na tem področju s koncem leta 2024 prenehal veljati, pričakujejo njegovo podaljšanje.

Pričakujejo tudi, da se bo po vzoru kmetijstva, gostinstva in turizma tudi trgovini omogočilo sezonsko zaposlovanje. Trgovina je namreč na več območjih tesno povezana s turizmom, zaradi česar se potrebe po zaposlovanju na vrhuncu sezone lahko tudi večkratno povečajo, so pojasnili.

Trgovinska panoga je že vse od leta 2023 v obdobju stagnacije prihodkov. Zadnji podatki o poslovanju trgovcev v lanskem decembru kažejo, da je bilo to obdobje po prihodkih enako kot v decembru 2023, kar ne prinaša nobenega optimizma, je poudarila predsednica TZS Mariča Lah.

Trgovci: Stroški dela nas bremenijo bolj kot sosede

"Leto 2025 nas izjemno skrbi. Ne le zaradi neugodnih gospodarskih napovedi za naše pomembne gospodarske partnerice Nemčijo, Avstrijo in Italijo, ampak tudi zaradi vedno novih stroškovnih in administrativnih obremenitev, ki jih gospodarstvu nalaga vlada. Na drugi strani pa obstaja čedalje večja bojazen po selitvi podjetij v stroškovno (davčno) ugodnejša poslovna okolja, kar se bo dolgoročno zagotovo odrazilo tudi na proračunu," je dejala.

V razpravi je upravni odbor ministra Mesca opozoril, da so celotni stroški dela, ki bremenijo delodajalce, v trgovini v Sloveniji precej višji kot v primerljivih in neposredno konkurenčnih državah, na primer v Italiji, na Hrvaškem in Madžarskem. Slovenija v zadnjih dveh letih sprejema pravzaprav le ukrepe, ki stroške dela vedno znova povečujejo, pri čemer se vlada še ne namerava ustaviti in napoveduje nove obremenitve za slovensko gospodarstvo, vključno s predvideno pokojninsko reformo, so poudarili.

V zvezi z minimalno plačo pa je upravni odbor TZS na seji predlagal, naj se njena višina namesto januarja tekočega leta določi že jeseni preteklega leta. To bi namreč podjetjem bistveno olajšalo načrtovanje aktivnosti, predvsem investicijskih načrtov in razporejanje sredstev za poslovanje in razvoj. Minister se je s tem strinjal.

Mesec je sicer na seji predstavil obrise predlagane reforme pokojninskega in invalidskega zavarovanja, s katero bo treba zagotoviti vzdržnost sistema in ustrezno usklajevanje višine pokojnin. Navzoči na seji so ga opozorili, da pri tem ne sme priti do dodatnih obremenitev gospodarstva.