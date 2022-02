"Trenutek nepozornosti je bil dovolj"

"Skoraj bi ostala brez doma. Ogenj mi je opekel obraz, ožgal obrvi in lase. Vedno sem bila prepričana, da sem dovolj previdna, da se mi kaj takega ne more pripetiti. Pa se mi je! To je bila nedvomno izkušnja, ki je ne privoščim nikomur," so besede Marsele Podboj, ki je doživela in k sreči preživela požar v lastni kuhinji.

Vse prepogosto se izogibamo misli na neprijetne stvari v življenju in se z njimi soočamo šele, ko je že prepozno. Takrat se ne da več kaj dosti storiti. Veliko pametneje je, če se na stvari pripravimo in tako delujemo preventivno. To vsekakor velja tudi za primer požara. Požar lahko prizadene vsak dom, zato pravočasno osvežite znanje, kako se spopasti s požarom doma. V Zavarovalnici Triglav pripravljajo brezplačen webinar, na katerem boste lahko osvežili znanje, kako se zaščititi pred požarom, kako ravnati, če zagori, in kako zavarovati svoj dom za primer požara.

Prijavite se na brezplačen webinar.

Število požarov v objektih nenehno narašča

Foto: Shutterstock

Kot navajajo pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, je število požarov v objektih v nenehnem porastu. Večinoma je vzrok malomarnost, pogosto pa tudi:

kajenje in odmetavanje odmetavanja cigaretnih ogorkov,

vžigi vnetljivih tekočin, plinov in hlapov,

kuhanje oziroma neprevidno delo z odprtim ognjem,

otroške igre z ognjem,

okvare in nepravilno delovanje električnih in grelnih naprav,

samovžigi saj v dimnikih,

strele ipd.

Kako preprečiti požar?

Morda to vprašanje ni najprimernejše, saj požara nikoli ne morete popolnoma preprečiti. Največ, kar lahko naredite, je, da se ustrezno pripravite, izobrazite in delujete kar najbolj preventivno ter s tem zmanjšate možnost za nastanek požara. Med drugim je priporočljivo, da štedilnika med kuhanjem nikoli ne puščate prižganega samega. Preveč segreta maščoba se lahko vname. Ko gori maščoba, je nikoli ne smete gasiti z vodo, saj boste tako ogenj le še okrepili. Dokler je ogenj manjši, ga lahko zadušite kar s pokrovko ali vlažno kuhinjsko krpo. Ne pozabite tudi izklopiti štedilnika.

Foto: Shutterstock

Obrtniška dela prepustite strokovnjakom, še posebej kadar so ta povezana z elektriko. Tako napeljava kot morebitna popravila električnih in plinskih napeljav naj opravljajo le za to usposobljeni delavci. Pokličite jih takoj, ko opazite poškodovane kable ali vtičnice, saj je prav to lahko vzrok za nastanek požara. Prav tako poskrbite za redne obiske dimnikarjev, ki bodo poskrbeli, da bodo vaši dimniki in peči vedno dobro očiščeni.

Sami pa lahko poskrbite, da imate doma red, tudi v kletnih prostorih in shrambah. Jeklenke naj bodo vedno skladiščene le na mestih, kjer temperatura ne preseže 40 stopinj Celzija, svetujejo pri Upravi za zaščito in reševanje. Daleč od virov toplote hranite tudi vse druge vnetljive snovi. Še več koristnih nasvetov pa bodo z udeleženci delili na prihajajočem webinarju z naslovom Vsi mislimo, da je naš dom varen pred požarom. Pa je res?, ki ga pripravljajo pri Zavarovalnici Triglav.

Kako ukrepati, ko se požar razširi?

Da bi dobili še podrobnejše napotke iz prve roke o preventivnih dejanjih ter o tem, kako ravnati, ko zagori doma ter nenazadnje kako ustrezno zavarovati vaš dom za primer požara, so pri Zavarovalnici Triglav pripravili brezplačen webinar, ki bo potekal v torek, 15. februarja, ob 18. uri. Dogodek bodo prenašali v živo iz Triglav Laba. Če v terminu dogodka nimate časa, se lahko vseeno prijavite in na svoj elektronski naslov boste prejeli povezavo do posnetka pogovora, ki si ga boste lahko ogledali kadarkoli kasneje.

Šele ko doživiš na lastni koži, resnično razumeš

Izkušnje so tiste, ki nam dajejo vpogled v situacije. Prav zato bo na webinarju spregovorila tudi Marsela Podboj, ki je sama doživela požar doma. Skupaj z njo bodo o tem, kako se izogniti najhujšemu, spregovorili še drugi strokovnjaki:

poklicni gasilec Boštjan Žagar,

Sandi Tomše, cenilec pri Zavarovalnici Triglav in

Boštjan Boh, predsednik Združenja ocenjevalskih podjetij pri GZS.

Izkušen gasilec bo z vami delil tudi nasvete, kako ukrepati, ko se požar razširi po vašem domu, in odgovoril na naslednja vprašanja: kako se zaščititi pred dimom, kaj storiti, ko imate blokirano pot do izhoda, požar pa se je že močno razširil, kaj morate povedati ob klicu na 112.

Foto: Shutterstock

Strokovnjaki na webinarju bodo pojasnili, od česa je pravzaprav odvisno, ali boste v primeru, ko v požaru izgubite vse imetje, od zavarovalnice prejeli zadostno odškodnino. Zmotno je misliti, da je to samoumevno. Veliko je namreč odvisno od ocene gradbene vrednosti nepremičnine. Zavarovanje doma Zavarovalnice Triglav zato upošteva realno gradbeno vrednost vaše nepremičnine. Tako je morebitna odškodnina izplačana na podlagi cen gradbenega materiala, ki so bile aktualne na dan nesreče.

Cenilec bo predstavil, kaj vse so že videli na terenu, kaj vse lahko povzroči požar, kje so kritične točke, ki jih skriva vsak dom, ter kakšne posledice pusti za sabo požar. Tudi s pomočjo njegovih informacij boste spoznali, kako lahko pravočasno poskrbite za svoje imetje in kakšno zavarovanje je najprimernejše. Pregovor Če mislite, da je varnost draga, si privoščite nesrečo, ni puhlica, pač pa svarilo, ki dobro povzame pomen nujnosti dobrega zavarovanja doma.

