Trčil v kravo, ki je pritekla na cesto, in pristal v bolnišnici

Na glavni cesti Dravograd−Radlje ob Dravi je v Sv. Boštjanu v četrtek zvečer voznik osebnega vozila, ki je peljal proti Dravogradu, trčil v kravo, ki je nenadoma pritekla na cesto. Po podatkih centra za obveščanje so posredovali gasilci in reševalci, ki so poškodovano osebo prepeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec.