V desetih dneh storil 19 kaznivih dejanj

Po ugotovitvah policije gre za povratnika s področja premoženjskih kaznivih dejanj, zoper katerega so po Sloveniji podali več kazenskih ovadb.

Piranski policisti so zaključili preiskavo serije kaznivih dejanj in za 38-letnika iz Trbovelj podali kazensko ovadbo za skupno 19 premoženjskih kaznivih dejanj, od različnih vrst tatvin do goljufij. Vsa dejanja naj bi osumljeni storil med 30. junijem in 10. julijem v občini Piran, točneje na območju Lucije, Fiese in Pacuga.

Policija Trboveljčana sumi storitve velikih tatvin na posebno predrzen način, kaznivih dejanj velike tatvine in tatvine ter več kaznivih dejanj goljufij. Med preiskavo so ga prepoznali tako oškodovanci kot priče, so danes sporočili iz Policijske uprave Koper.

Moški je tako denimo v Luciji iz stanovanja ukradel denarnici z denarjem in dokumenti, zatem pa še nezaklenjeno gorsko kolo. Kasneje je z ukradenimi karticami neuspešno poskušal opraviti dvige na štirih bankomatih, nato pa je z ukradeno bančno kartico opravil več nakupov na območju Portoroža, Lucije in Kopra v različnih trgovinah, gostilnah in trafikah v skupnem znesku dobrih 800 evrov.

Policija ga je po priznanju izpustila, s kaznivimi dejanji je nadaljeval

Iz hotela v Fiesi je Trboveljčan zaposleni ukradel žensko torbico, v kateri je imela denarnico z dokumenti, gotovino, bančno kartico, mobilni telefon in druge osebne predmete. Denar je vzel, ostalo pa odvrgel. Tudi tokrat je brez uspeha poskušal dvigniti denar.

Zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve različnih kaznivih dejanj so mu policisti 7. julija odvzeli prostost. Moški je dejanja priznal, po končanih postopkih pa je bil izpuščen.

Kljub temu je čez dva dni ponovno izvršil štiri kazniva dejanja velike tatvine na posebno predrzen način. Vlomil je v sobo v počitniškem domu v Fiesi, pri čemer je prebudil oškodovanki in pobegnil.

Še naprej kradel in tudi vračal ukradeno

Zatem je iz ene sobe ukradel nekaj denarja in kartice, ki jih je kasneje sicer vrnil. Isti dan je v Pacugu iz športne dvorane ženski ukradel 20 evrov, nato pa je vstopil v počitniško hiško in si začel obuvati športne copate, ko ga je lastnik obutve zalotil. 38-letnik se je izgovoril in vrnil športne copate, nato pa vrnil še bankovec za 20 evrov, za katerega je povedal, da ga je ukradel v dvorani.

Zvečer so mu na podlagi zbranih informacij policisti ponovno odvzeli prostost. Po ugotovitvah policije gre za povratnika s področja premoženjskih kaznivih dejanj, zoper katerega so po Sloveniji podali več kazenskih ovadb.

Po končanih policijskih postopkih je okrožno državno tožilstvo podalo usmeritev, da se kazensko ovadbo poda po redni poti, osumljenca pa so izpustili na prostost, so še navedli na policiji.