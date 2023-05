Člani in simpatizerji NSi se bodo danes zbrali na tradicionalnem taboru stranke, ki bo letos potekal v Gorišnici. Osrednji del programa bo nagovor predsednika stranke Mateja Tonina, ki zagotavlja, da ključno vodilo NSi ostaja delovanje v dobrobit državljanov, ne glede na to, ali so v opoziciji ali koaliciji.

Z osmimi poslanci, ki zastopajo barve stranke v DZ, je NSi trenutno tretja najmočnejša politična sila v slovenskem parlamentu, njena lokalna mreža pa utrjena in stabilna, je za STA pred današnjim taborom poudaril Tonin.

Ključno vodilo za NSi po njegovih besedah ostaja delovanje v korist države in njenih državljanov. Zato so po eni strani deležni očitkov, da ne delujejo konstruktivno, po drugi pa da se ne obnašajo kot opozicija, pravi Tonin. A zatrjuje, da bodo zasledovali začrtano smer stranke in enaka stališča zagovarjali bodisi v koaliciji bodisi v opoziciji, in ne tako kot "največja opozicijska stranka spreminjali stališč in pozicij zaradi taktičnih razlogov".

Tonin očita Golobu

Aktualni vladi Roberta Goloba dobro leto po nastopu mandata očita leto izgubljenih priložnosti in številnih razočaranj. V NSi so sicer v aktualnem mandatu kritični predvsem do napovedanih ukrepov, ki naj bi jih prinesla zdravstvena reforma. Tonin tako napoveduje predstavitev lastnih zakonskih rešitev za reševanje slovenskega zdravstva, svoje poglede na to so sicer v NSi predstavili že na programskem kongresu marca letos.

Tonin: Logar bi moral ustanoviti politično stranko

Sicer pa so pogledi NSi usmerjeni v naslednje državnozborske volitve, pri čemer želijo oblikovati jasno alternativo, napoveduje Tonin. Ocenjuje namreč, da bo vladajoča stranka Gibanje Svoboda "končala podobno kot v preteklosti vsi novi obrazi", na desni pa bo "agresivna in nedialoška stranka". V luči tega meni, da bi moral poslanec SDS Anže Logar, ki ustanavlja društvo, ki naj bi se posvečalo predvsem razpravi o prihodnosti Slovenije, ustanoviti politično stranko.

Z Logarjem sta se po njegovih besedah tudi pogovarjala o tem, kako priti do točke, da bo odgovornost za državo oz. njeno vodenje prevzela mlajša generacija politikov. Tonin sicer ne bo sodeloval pri ustanavljanju Logarjeve platforme, meni pa, da bi morala NSi ob morebitni odločitvi Logarja za ustanovitev stranke z njim skleniti predvolilno koalicijo in s tem poslati jasno sporočilo, da je možno oblikovanje desnosredinske vlade brez Janeza Janše.

Morebitne Logarjeve stranke tako ne vidi kot nevarnost. "Po raziskavah, ki smo jih naredili, bi nam njegova stranka morda vzela enega poslanca. In če je to cena, da pridemo do širše, močnejše zgodbe na desni sredini, smo jo seveda pripravljeni plačati," zatrjuje Tonin.