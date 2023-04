O možnosti vstopa NSi v vlado Roberta Goloba, v kateri bi NSi nadomestila Levico, je danes poročalo Delo. V Svobodi so te informacije zanikali, prav tako tudi v NSi, kjer poudarjajo, da ostajajo kritična opozicija, a so z vlado pripravljeni sodelovati pri posameznih projektih, kot je reforma zdravstva, in ustavnih spremembah.

"NSi je trdna opozicijska stranka," je dejal vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj. Kot je še pojasnil, so v NSi kritični do te vlade in njenih rešitev, predvsem na področju reform, ki da se oblikujejo prepočasi. "Vlada deluje zmedeno, neoperativno, namesto leta reform vidimo, da je leto časovnic," je poudaril.

Bo pa NSi podprla morebitne predloge rešitev, ki bodo v skladu z njihovim programom, predvsem na področju zdravstva in ustavnih sprememb. Med zadnjimi so že septembra predstavili nabor šestih, pri katerih so pripravljeni sodelovati z vlado: spremembe imenovanja vlade in ministrov ter spremembe pri imenovanju sodnikov. Želijo si tudi ustanovitve pokrajin in izboljšanja volilnega sistema. "Iščemo neko dvotretjinsko večino tudi za te rešitve," je dejal.

Sajovic: V Sloveniji iščemo senzacije in slabe novice

"Jaz mislim, da se nič takega ne dogaja," je poročanje Dela komentiral vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic. Meni tudi, da v Sloveniji "iščemo senzacije in slabe novice". Pri vladah je treba spoštovati, kaj je čigava naloga, poudarja Sajovic, predsednik vlade Robert Golob pa po njegovem mnenju svojo funkcijo opravlja aktivno in prizadevno.

Kot je še poročalo Delo, naj bi NSi razpoloženje za vstop v Golobovo vlado merila tudi s pomočjo javnomnenjske agencije Ninamedia. Sodelovanje med Gibanjem Svoboda in NSi, ki bi v koaliciji nadomestila Levico, bi obrodilo več sadov. Reforme bi stranki lažje izvedli s skupnim delovanjem, saj sta usklajeni tako pri zdravstveni kot tudi davčni reformi, ocenjuje časnik.