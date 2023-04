NSi na račun Svobode dobila še dve mesti v komisiji za nadzor javnih financ

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zato, da ima zdaj opozicija v tej komisiji večino, so se v Svobodi odpovedali dvema mestoma.

Zato, da ima zdaj opozicija v tej komisiji večino, so se v Svobodi odpovedali dvema mestoma. Foto: STA

Na današnjem kolegiju predsednice DZ so na predlog poslanskih skupin Svobode in SD izglasovali sklep, da se Svoboda začasno odpove dvema mestoma v komisiji za nadzor javnih financ v prid NSi, ki ima po novem v komisiji štiri mesta. Opozicija je tako skladno s poslovnikom DZ dobila večino v komisiji, v katero SDS noče imenovati svojih članov.

SDS želi v komisiji za nadzor javnih financ predsedniško mesto, na katero bi imenovali poslanca Rada Gladka. Dokler jim to ne bo dodeljeno, pa v komisijo ne bodo imenovali svojih članov, je tudi na današnjem kolegiju poudarila vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec.

Začasna rešitev

Upoštevanje poslovnika, predvsem pa demokratičnih standardov v tej državi in pa seveda uveljavitev nadzorstvene funkcije opozicije je dragocenejše in pomembnejše kot boj za stolčke, je v izjavi za STA dejal vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic. "Samo to smo slišali v tej razpravi na komisiji, ali bodo imeli predsednika ali ga ne bodo imeli," je dodal.

Zato, da ima zdaj opozicija v tej komisiji večino, so se v Svobodi odpovedali dvema mestoma. "Rešitev vidimo kot začasno, vsi tisti, ki želijo, si lahko premislijo, začnejo upoštevati demokratične standarde, ne pa da iščejo funkcije, stolčke in pa delajo stalen politični prepir in pa nestrpnost," je dodal.

Zamenjave Vrtovca v NSi ne sprejemajo

Vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj je poudaril tudi, da lahko SDS kadarkoli v komisijo, ki ji predseduje poslanec NSi Jernej Vrtovec, imenuje svoje člane, s čimer se danes izglasovana porazporeditev mest v komisiji razveljavi. Z delom Vrtovca so namreč v NSi zadovoljni in njegove zamenjave ne sprejemajo.

Za NSi je ključno, da se vzpostavi popoln učinkovit nadzor opozicije in parlamenta nad delom na eni strani obveščevalno-varnostnih služb in na drugi strani nad javnimi financami, je pojasnil. "Naš cilj pa je, da se tudi SDS čim prej vključi v delo obeh komisij, kajti za relativno majhno poslansko skupino NSi z osmimi poslanci je kar veliko breme voditi še obe nadzorni komisiji ter zagotavljati članstvo, sklepčnost in normalno delo," je dodal Cigler Kralj.

Porazdelitev mest, ki opoziciji pripadajo v parlamentarni komisiji za nadzor javnih financ ter komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), v tem sklicu DZ namreč ostaja nerešeno vprašanje med SDS in NSi.

V obeh nadzornih komisijah mora namreč skladno s poslovnikom DZ imeti večino opozicija, SDS pa zaradi nestrinjanja s porazdelitvijo mest v delovnih telesih do danes še ni imenovala svojih članov v omenjeni nadzorni komisiji.

V NSi so namreč že ob začetku mandata kot "povsem logično" ocenjevali, da bi vsaka izmed opozicijskih strank prevzela vodenje ene od komisij. Ob podpori koalicije so dosegli dogovor, da jim pripade predsedniško mesto v komisiji za nadzor javnih financ.

V SDS tega ne sprejemajo, NSi očitajo trgovanje z Gibanjem Svoboda, v obe nadzorni komisiji pa svojih članov še vedno niso imenovali. NSi tako za zdaj v tem sklicu DZ vodi obe nadzorni komisiji.