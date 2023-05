SD v Mostecu pred dilemo

Socialni demokrati so se ob 30. obletnici združitvenega kongresa levih, socialdemokratskih in socialističnih strank, ki bo zaznamovala tudi današnji Dan Socialnih demokratov v Mostecu, znašli pred dilemo. Čeprav je od zadnjega kongresa stranke minilo zgolj pol leta, nekateri člani menijo, da bi bilo smiselno odpreti razpravo o nasledniku Tanje Fajon na čelu stranke.

Javno se je s to idejo pred kratkim izpostavil vodja poslanske skupine in podpredsednik stranke Jani Prednik, ki je pred zadnjim kongresom oktobra lani razmišljal o ponovni kandidaturi za predsednika stranke. A člani stranke so se na koncu kljub slabšemu rezultatu na državnozborskih volitvah zaradi razmeroma dobrega izkupička v pogajanjih za ministrska mesta in bližajočih se lokalnih volitev poenotili okrog Tanje Fajon.

Solidne lokalne volitve s črno piko

Čeprav je na lokalnih volitvah stranka v primerjavi z volitvami leta 2018 izgubila dve županski mesti, volilni rezultat na koncu ni bil slab, saj so na račun vse večjega števila neodvisnih županskih kandidatov mandate izgubljale praktično vse stranke.

A ob tem vendarle v oči bode dejstvo, da SD volivce intenzivno izgublja v urbanih središčih, kjer je bila nekoč vodilna sila. Spomnimo le, da je ta stranka nekoč imela tako župana v Mariboru kot županjo v Ljubljani, danes pa je v največjih dveh mestih pri nas padla v popolno obskurnost.

V Ljubljani so na zadnjih lokalnih volitvah dobili še za odstotek manj glasov kot leta 2018 in s 4,05 odstotka le za las obdržali dva mestna svetnika, na volitvah za župana pa sploh niso imeli svojega kandidata. Po podpori jih je v Ljubljani prehitela celo NSi, kar je za stranko, ki je imela nekoč županjo, prava katastrofa.

Tako kot se na državni ravni stranka ni znala jasno profilirati ne nasproti Levice ne nasproti strankam novih obrazov, je v Ljubljani tudi v opoziciji volivci nikoli niso prepoznali kot verodostojne alternative Zoranu Jankoviću z njegovo listo, ki je SD zato porival vse bolj na obrobje.

Dobrega rezultata na volitvah brez Ljubljane ne bo

Problem vse bolj skromne podpore v urbanih središčih je bil na dnevnem redu že pred kongresom leta 2020, ko sta se za predsedniško mesto potegovala prav Fajonova in Prednik. Drugi je v enem od soočenj v Delu poudaril, da bi morali predvsem člani iz Ljubljane narediti bistveno več, da bi na prihodnjih lokalnih in parlamentarnih volitvah v SD izboljšali rezultat. "Dobrega rezultata SD na volitvah brez dobrega rezultata v Ljubljani namreč ne bo," je takrat dejal Prednik.

Vodja poslanske skupine SD Jani Prednik že nekaj časa opozarja na slabe rezultate SD v urbanih središčih. Foto: Ana Kovač

Vodja poslanske skupine se je zdaj očitno odločil, da je napočil pravi trenutek za spremembe. "Želja po tem, da bi vodil slovensko socialno demokracijo, v meni seveda ni ugasnila in ne morem več gledati, kako kot stranka stagniramo," je poudaril v intervjuju v Delu, v katerem je opozoril, da je ravno ta čas idealen, da se kot "edina dobro organizirana politična sila na slovenskem političnem parketu" zoperstavijo podivjanemu kapitalizmu. "Na način, kot to delamo zdaj, nam ne bo uspelo: od besed moramo nujno preiti k dejanjem," je opozoril Prednik.

Pahor stranko do zmage na volitvah pripeljal iz Bruslja

S tem je odprl lov na naslednika Fajonove, pri kateri del članstva bolj kot slabo vodenje stranke kot pomanjkljivost izpostavlja to, da je zaradi funkcije zunanje ministrice premalo doma, da bi bila sposobna konsolidirati volilno bazo. A ta argument je šibek, saj so člani že na kongresu, na katerem so jo podprli, vedeli, da bo prevzela vlogo zunanje ministrice, pa se v zvezi s tem niso pojavljali nobeni pomisleki.

Ob tem se sama ponuja vzporednica z nekdanjim predsednikom Borutom Pahorjem, ki je leta 2008 po štirih letih na položaju evropskega poslanca SD popeljal do zmage na parlamentarnih volitvah, sebe pa ustoličil na funkciji predsednika vlade.

Tudi takrat so se pojavljali pomisleki, da je iz Bruslja težko uspešno voditi stranko, a je ob tem treba poudariti dvoje: da so pomisleki prej kot iz članstva prihajali iz medijev in da je bil Pahor vseskozi bistveno bolj priljubljen politik kot Tanja Fajon.

Borut Pahor je SD do zmage na volitvah pripeljal iz Bruslja. Foto: Ana Kovač

Če se je podpora stranki na volitvah v času njegovega vodenja večinoma gibala krepko nad desetimi odstotki, leta 2008 po dokončnem razpadu LDS pa je stranka na volitvah pobrala celo več kot 30 odstotkov glasov, je podpora stranki, potem ko je bil Pahor izvoljen na položaj predsednika države in je stranko prevzel Igor Lukšič, na volitvah leta 2014 strmoglavila na slabih šest odstotkov. Komaj odstotek višjo podporo naj bi po zadnji majski javnomnenjski raziskavi Mediane stranka uživala v tem trenutku.

Za začasno zamenjavo Tanje Fajon na čelu stranke do naslednjega kongresa v javnosti kroži nekaj imen. Poleg Prednika se omenja predvsem ministrico za pravosodje Dominiko Švarc Pipan in gospodarskega ministra Matjaža Hana.