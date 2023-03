Tonin sporoča Golobu: V nedogled nismo pripravljeni čakati. Vlada ima čas do maja.

Na današnji programski konferenci Nove Slovenije so razpravljali o prenovi zdravstvenega sistema. Zbrane je nagovoril tudi predsednik NSi Matej Tonin, ki je napovedal, da bodo v NSI začeli vlagati svoje zakonske predloge, če vlada na področju zdravstva do maja ne bo začela ukrepati.

V NSi so sicer svoj paket rešitev za vsem dostopno javno zdravstvo, s katerim med drugim predlagajo vključitev vseh razpoložljivih zdravstvenih kapacitet v reševanje krize, predstavili že januarja. O prenovi slovenskega zdravstva so razpravljali na današnji programski konferenci stranke.

Gostje konference so bili ustanoviteljica MC Medicor Slovenija prof. dr. Metka Zorc, ustanovitelj specialistične ordinacije Avelana kirurg primarij dr. Andrej Šikovec, podpredsednik Zveze organizacij pacientov Slovenije Franci Gerbec in zdravnik, specialist infektologije dr. Federico V. Potočnik. Zbrane pa sta nagovorila tudi predsednik NSi Matej Tonin in predsednika strateškega sveta za zdravstvo v NSi Matjaž Trontelj.

"Zdravnika potrebuje vsak, zato delovanje zdravstvenega sistema tudi bistveno določa kvaliteto našega življenja. Slovenski zdravstveni sistem je resno bolan in brez odločnega ter hitrega ukrepanja bo kolapsiral. Še vedno imamo vrhunske strokovnjake in predane zdravstvene delavce. Žal pa imamo katastrofalno organiziranost sistema," je v svojem govoru na današnji programski konferenci uvodoma dejal predsednik NSi Matej Tonin.

Tonin: V nedogled nismo pripravljeni čakati

Tonin je dejal, da je zdravstvo preveč pomembna tema, da bi jo prepustili političnim preigravanjem in taktiziranju. "Zato v Novi Sloveniji v začetku letošnjega leta še nismo vlagali predlogov zakonskih sprememb. Ne želimo poslušati, da naši predlogi kakorkoli blokirajo vladne. Vendar v nedogled nismo pripravljeni čakati. Danes napovedujem, da v kolikor do maja letošnjega leta ne bo resnih premikov, bomo v Novi Sloveniji začeli vlagati naše zakonske predloge," je napovedal Tonin.

🎯@MatejTonin: Na začetku mandata je vlada napovedala stresni test zdravstvenega sistema. Rečeno je bilo, da se bo testiralo zmogljivosti zdravstva. V resnici pa se testira potrpežljivost ljudi - nočna čakanja na zdravnike so bila več kot zgovoren stresni test. Dovolj je! pic.twitter.com/nnozb4ixxB — NSi (@NovaSlovenija) March 11, 2023

Trontelj je medtem poudaril, da je treba v sistem takoj vključiti vse razpoložljive zdravstvene kapacitete pri vseh izvajalcih zdravstvenih dejavnosti, tako javne zavode, koncesionarje kot tudi zasebnike, uvesti posebno statusno obliko samostojnega nosilca zdravstvene dejavnosti, odpraviti monopol Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in da bi morale biti vse zdravstvene storitve, tudi pri zasebnikih in koncesionarjih, plačane iz zdravstvenega zavarovanja.

Šikovec: Digitalizacija ni vsemogočna

Šikovec je v svojem nagovoru orisal zdravstveno situacijo iz prve roke. Povedal je za zgodbo, ko mu je eden izmed njegovih pacientov dejal: "Že 1 leto hodim od zdravnika do zdravnika in vi ste prvi, ki se me je fizično sploh dotaknil. To kaže, da je danes v sistemu nekaj narobe," je bil jasen Šikovec. Ob tem je opozoril, da digitalizacija ni vsemogočna in da ne bo odpravila potrebe po osebnem stiku med zdravnikom in pacientom. Rešitve vidi tudi v uvedbi nujnih služb v zdravstvenih domovih, kar bi zmanjšalo pritisk na urgence in večjih pristojnostih diplomiranih medicinskih sester.