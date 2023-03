Tonin je sicer kritičen do vlade, meni namreč, da v desetih mesecih ni uspela narediti tistega, kar je napovedovala, ni uspela narediti bistvenih premikov, na številnih področjih smo po njegovem mnenju celo nazadovali. "Zdi se, a od slavno napovedanega leta reform ne bo veliko ostalo in da ne bo nekih resnih reform, ki jih bo Slovenija deležna, žal," je dejal.

Tonin: Nas konflikti ne zanimajo, zanimajo pa nas rešitve

Od odgovorne opozicije pa po njegovem mnenju ljudje upravičeno pričakujejo predvsem alternativne rešitve. NSi se bo zato v soboto zbrala na programski konferenci, kjer bodo predstavili svoje rešitve zdravstvenega sistema. Delajo tudi na usklajevanju ustavnih sprememb in napovedujejo predloge za izboljšanje poslovnega okolja. "Nas konflikti ne zanimajo, zanimajo pa nas rešitve," je dejal. K temu "premiku" pozivajo celotno opozicijo.

To, da niso uspeli zbrati dovolj podpisov za napovedano interpelacijo ministrice za kulturo Asto Vrečko, je NSi postavilo v okoliščino, da so ponovno premislili o njihovi politiki in se učili na lastnih napakah, je dejal. Odmaknili so se od politike "proti" in jo preoblikovali v politiko "za". "Ko bomo vsi skupaj osvojili to točko, potem bo desna sredina znova začela zmagovati in v NSi čutimo pač dolžnost, da če drugi tega ne vidijo, mi sami naredimo prvi korak v to smer," je dejal.

Vladi in DZ so zato v obravnavo predlagali priporočila za krepitev vrednot slovenske osamosvojitve. Na takšen način bodo tudi parlamentarce prisilili k temu, da se opredeljujejo o konkretnih politikah, meni. Sami se bodo v prihodnje izogibali interpelacijam, obljublja Tonin.

Tudi interpelacije vlade ne bodo podprli, saj ta ne predlaga nobenega sklepa, kar je po Toninovem mnenju "zgovorno". Bodo pa sodelovali v razpravi in "opozorili na stranpoti te vladne koalicije".