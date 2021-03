Tožilstvo zavrglo Krekovo ovadbo zoper Zlatka

Sklep je na družbenem omrežju Twitter objavil Čordić in se zahvalil svojemu odvetniku za pomoč ter zapisal: "Pravica prihaja počasi, a ko pride, zapre usta vsem tistim, ki so zadnje leto prispevali k blatenju mojega imena v javnosti, ker sem koristil svojo demokratičnost in jasno izrazil svoje mnenje, da ne podpiram korupcije in nepotizma. Poštene sodbe se nikoli ne bom branil."

Dogodek se je zgodil lanskega novembra

Ovadba je bila vezana na dogodek konec lanskega novembra, ko je Čordić skupaj še z eno osebo na ulici pričakal Kreka. Skupaj sta mu sledila ter ga snemala med zastavljanjem vprašanj o ukrepih zoper novi koronavirus. Kljub Krekovim prošnjam nista prenehala. Videoposnetek dogodka je nato Zlatko, ta se je Kreku predstavil kot novinar, objavil na svojem profilu na Facebooku.

Čordić se je kasneje za dogodek opravičil. "Priznam, novinarsko delo ni moje močno področje. Gospod Krek, če sem vas na kakršenkoli način užalil, se vam globoko opravičujem. Nikakor to ni bil moj namen," je dejal v videoopravičilu.