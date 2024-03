Tožilstvo: Pri policijskem preganjanju protestnikov nismo našli sledi kaznivih dejanj

Med številnimi nepravilnostmi pri policijskem preganjanju protestnikov v obdobju Janševe vlade specializirano državno tožilstvo ni našlo sledi kaznivih dejanj, so potrdili za portal Necenzurirano.si.

Posebni oddelek specializiranega državnega tožilstva je nedavno ugotovil, da policisti in njihovi vodilni, ki so v letih 2020 in 2021 proti protestnikom, ki so protestirali proti vladi Janeza Janše, uporabili plinska sredstva, vodne tope in prisilna sredstva, kot so plastične zatege, pri tem niso storili nobenega kaznivega dejanja.

Preiskavo so uvedli na podlagi poročila o izrednem nadzoru nad delom policije pri varovanju protestov v Ljubljani, ki ga je od ministrstva za notranje zadeve prejel v začetku decembra 2022.

V teku samo še ena preiskava od šestih

Na specializiranem državnem tožilstvu so za Necenzurirano pojasnili, da so preiskavo dogajanja v zvezi s petimi naštetimi protestnimi shodi že zaključili, pri čemer niso kazensko ovadili nikogar od vodilnih in drugih uslužbencev policije. "Posebni oddelek specializiranega državnega tožilstva je končal preiskovanje v vseh zadevah, pri čemer se niso potrdili sumi kaznivih dejanj, ki jih je direktorat za policijo in druge varnostne naloge pri ministrstvu za notranje zadeve izpostavil v poročilu," so sporočili s tožilstva.

V teku je tako samo še preiskava o dogajanjih na shodu 5. oktobra 2021, ko je policija v središču Ljubljane izstrelila več kot 400 plinskih nabojev in ročnih plinskih bomb, večkrat pa uporabila tudi vodni curek s primesjo plinskih sredstev. Drugih podrobnosti na specializiranem državnem tožilstvu niso razkrili.