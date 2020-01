Tovšakovi se je na poti na sojenje poslabšalo zdravstveno stanje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaman so že drugič v mesecu dni na ljubljanskem okrožnem sodišču čakali nekdanjo predsednico uprave Vegrada Hildo Tovšak, ki se je ponovno izognila sojenju. Na poti v Ljubljano naj bi se ji poslabšalo zdravstveno stanje.

Tudi tokrat bi se morala zagovarjati zaradi škode, ki jo je med drugim povzročila Vegradu, zaradi zlorabe položaja in pranja denarja. Pri čemer naj bi imela glavno besedo Božidar Špan in Andrej Oblak, nekdanja vodilna iz Hypo banke. Po tem ko je Tovšakova odsedela pet od osmih let zapora, se je s tožilstvom večkrat pogodila, trenutno ima na grbi že dodatna tri leta pogojne kazni.

V sodno dvorano sta vkorakala le odvetnik Tovšakove Dušan Tanko in državni tožilec. Klop, na katero bi morala končno sesti nekdanja gradbena baronica je spet ostala prazna.

"Bolezenski razlogi. Je bila na poti sem, ja. Tako da je ona lahko zdejle še nekje v bližini Ljubljane," je Tanko odgovoril na vprašanje, kaj je razlog za izstanek Tovšakove.