Tovornjak s plinsko cisterno se je prevrnil, gasilci na delu

Nesreča se je zgodila ob 15.26, na kraj pa so prihiteli tako gasilci kot policisti, ki so območje zavarovali ter cesto med Ilirsko Bistrico in Dolenjami pri Jelšanah do nadaljnjega za ves promet zaprli.

"Na kraju so policisti ugotovil, da je cisterna polna plina (propan-butan), vendar po inforacijah gasilcev trenutno plin iz cisterne ne uhaja oziroma izteka," so sporočili s policije.

Dodali so še, da v prometni nesreči nihče od udeleženih voznikov ni bil telesno poškodovan in da bodo več informacij posredovali kasneje.