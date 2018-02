Goreča cisterna zaprla avtocesto, voznik je umrl #foto #video

Video: Planet TV

Trčila štiri vozila, tri so zagorela

Ob 7.35 se je na avtocesti od Gabrka proti Danam, približno 200 metrov pred cestninsko postajo Dane, zgodila prometna nesreča. Voznik cisterne z nafto je trčil v kolono tovornih vozil, stoječih pred seboj. Dosedanji rezultati preiskave kažejo, da je vzrok nesreče neprilagojena hitrost.

Po trčenju je cisterna zagorela, zato je bila avtocesta zaprta v obe smeri, so sporočili s koprske policijske uprave.

Kot so pojasnili, je bila pred cestninsko postajo kolona tovornih vozil. Po prvih ugotovitvah naj bi se voznik cisterne zaletel v zadnji del tovornjaka, naloženega z žagovino, ta pa v prazen tovornjak pred seboj, ki se je ob tem zaletel še v četrti tovornjak, stoječ pred njim.

Voznik, ki je vozil za cisterno in je nesrečo videl, pravi, da je po trčenju želel pomagati, vendar je tovorno vozilo v trenutku zagorelo, je poročal novinar Planet TV Andrej Peroša.

Zaradi burje je na hitri cesti Nanos–Nova Gorica med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina ter na regionalni cesti Vipava–Ajdovščina prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, in na mestnih obvoznicah.

