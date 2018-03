Tošić iz hišnega pripora v pripor na Povšetovo

Dragana Tošića je sodišče zaradi preprodaje mamil v zadevi Balkanski bojevnik obsodilo na kar 16 let in pol zapora. Od torka je bil v hišnem priporu za zidovi svojega doma na ljubljanskem Bizoviku.

Petnajst obtoženih v zadevi Balkanski bojevnik (na prvem sojenju so bili oproščeni) je sodišče na ponovljenem sojenju spoznalo za krive, skupno pa so dobili skoraj 85 let zapora. V zaporno kazen se jima bosta šteli tudi dve leti in pol, kolikor so obtoženi preživeli v priporu od maja 2010 do novembra 2012.

"Odločitve sodišča so v fazi vročanja strankam, zato vam vsebine še ne moremo sporočiti," so sporočili s sodišča.