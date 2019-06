Velika toplotna obremenitev, nedeljo res izkoristite za nedelo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po nižinah bo danes sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev. Takrat se izogibajte večjim naporom na prostem, uživajte lahko hrano in dovolj tekočine, v biovremenski napovedi svetuje Agencija RS za okolje (Arso). Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 34 stopinj Celzija.

Končuje se lep in sončen konec tedna. Čeprav je za veliko ljudi jutri nov delovni dan, se lepo vreme ne bo poslovilo. Jutri bo namreč po napovedih vremenoslovcev pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 32 do 36 stopinj Celzija.

Na severu države sicer popoldne ni izključena možnost nevihte. Pihal bo jugozahodnik.

Tudi za jutri pa Arso sredi dneva in popoldne napoveduje veliko toplotno obremenitev.

V torek prihaja osvežitev

V torek in sredo bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo plohe in nevihte, ki bodo v sredo manj pogoste. Vročina bo popustila.

Pet nasvetov, kako se izogniti težavam.

Višje temperature s seboj prinašajo tudi nekaj nevšečnosti. Pogostejše so zastrupitve s hrano in dehidracije, zato morate nase v vročih tednih, ki so pred nami, še posebej paziti. Več v članku na tej povezavi.