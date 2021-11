Tonin podpisal 72 milijonski dogovor o nakupu letala

Njegov največji dolet je 5.852 kilometrov. Z njim bodo lahko prepeljali do 60 pripadnikov Slovenske vojske ali tovor s težo do 11,3 tone. Največja hitrost, ki jo lahko doseže, pa je 602 kilometra na uro.

Njegov največji dolet je 5.852 kilometrov. Z njim bodo lahko prepeljali do 60 pripadnikov Slovenske vojske ali tovor s težo do 11,3 tone. Največja hitrost, ki jo lahko doseže, pa je 602 kilometra na uro. Foto: Reuters

Ministra sta danes sklenila izvedbeni dogovor med ministrstvoma o nakupu tega letala. Podpis bo slovenskemu ministrstvu omogočil tako nakup letala od italijanskega ministrstva kot tudi dolgoročno sodelovanje s celovitim pristopom za zagotavljanje zmogljivosti vojaškega zračnega transporta z letalom C-27J, so zapisali na slovenskem ministrstvu.

📌osnovna cena letala: 48 mio.€

📌moduli (tovorni, prevoz oseb, prevoz okuženih, lažje & težje poškodovanih s spremljanjem živ. funkcij & m. za gašenje požarov)+logistika, rezervni deli, usposabljanje posadk, tehnična dok., certificiranje: 11 mio.€

📌DDV

SKUPAJ 72 mio.€ pic.twitter.com/noNpXI7Pku — Ministrstvo za obrambo RS (@MO_RS) November 17, 2021

Vrednost podpisanega izvedbenega dogovora znaša približno 72 milijonov evrov z vključenim DDV, pri čemer je osnovna cena letala 48 milijonov evrov, cena dodatnih modulov pa znaša 11 milijonov evrov. Gre za tovorni modul, module za prevoz oseb, za prevoz okuženih oseb, za prevoz lažje in težje poškodovanih s spremljanjem življenjskih funkcij ter modul za gašenje požarov. V skupno ceno so vključeni tudi logistična podpora, rezervni deli, usposabljanje posadk, uporaba simulatorjev, tehnična dokumentacija in končno certificiranje, pojasnjujejo na Morsu.

Tonin: Letalo prinaša neodvisnost in suverenost

"Letalo Spartan C-27J ne bo služilo le potrebam Slovenske vojske, ampak celotni Sloveniji, državljankam in državljanom, za različne namene, od medicinskih do naravnih nesreč. Z letalom zagotavljamo svojo suverenost in neodvisnost, obenem pa ga bomo lahko delili tudi z drugimi državami," je po podpisu povedal minister Tonin. Pri tem je poudaril, da to odpira pot tudi ostalim investicijam po sistemu vlada-vladi, kar zagotavlja tudi večjo transparentnost nakupov.

Foto: Ministrstvo za obrambo

Več informacij o izvedbenem dogovoru in o letalu bosta na virtualni novinarski konferenci v četrtek ob 12. uri posredovala generalni direktor direktorata za logistiko na ministrstvu Uroš Korošec in poveljnik 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske, polkovnik Janez Gaube, so po podpisu še zapisali na Morsu.

Pri iskanju ponudnika nujnih več vojaških tehničnih zahtev

Pri iskanju najugodnejšega ponudnika je projektna skupina izpostavila vprašanje doseganja vojaških tehničnih zahtev, kar je bilo zelo pomembno za odločitev o nakupu taktičnega transportnega letala, nakup pa je preverila tudi s stališča dolgoročnega vzdrževanja. Cilj ministrstva je bil pregleden nakup ključne opreme za Slovensko vojsko brez posrednikov in z zagotovitvijo celovite storitve, torej usposabljanja, zagotavljanja rezervnih delov in vzdrževanja v celotnem času uporabe, in sicer v najkrajšem možnem času, skladno z zagotovljenimi finančnimi sredstvi, so že pred časom navedli na Morsu.

Slovenija bo z nakupom letala po njihovih navedbah postala neodvisna pri zagotavljanju zračnega transporta za lastne potrebe. Lanskoletni izbruh pandemije covid-19 je namreč pokazal, da smo bili pri evakuaciji svojih državljanov iz tujine in pri zagotavljanju zalog zaščitne opreme odvisni večinoma od drugih prevoznikov.

Uporabljen za premik vojaških sil, za humanitarne naloge, medicinsko evakuacijo ...

Taktično transportno letalo bo po glede na navedbe ministrstva na njihovi spletni strani omogočalo premik vojaških sil na območje delovanja, vzdržljivost teh sil pri opravljanju bojnih ali humanitarnih nalog ter medicinsko evakuacijo pripadnikov vojske in evakuacijo slovenskih državljanov, vključno z reševanjem izoliranega osebja vojske. Z njim bodo lahko pomagali tudi drugim sistemom v Sloveniji, denimo sistemu zaščite in reševanja.

Krepitev obrambe po mnenju ministra ustrezen odziv na vse večje varnostne izzive

Krepitev evropskega sodelovanja na področju obrambe in varnosti tudi na področju naročil in upravljanja obrambnih sistemov po mnenju ministrstva pomeni ustrezen odziv na vse večje varnostne izzive in na zviševanje stroškov novih obrambnih sistemov ter na proračunske omejitve, s katerimi se srečujejo članice EU.

Projektna skupina je tip letala izbrala že konec lanskega leta, a je postopek nabave zastal. Ustavno sodišče je namreč januarja letos začasno zadržalo izvajanje zakona o investicijah v Slovensko vojsko, ki vključuje tudi nakup letala, do končne odločitve o skladnosti zakona z ustavo. Ko je v postopku za presojo ustavnosti, ki ga je zahteval koordinator Levice Luka Mesec, odločilo, da zakon ni v neskladju z ustavo, se je postopek nakupa lahko nadaljeval.

V Levici nakup ocenjujejo za nesmiseln

V Levici nakup letala vidijo kot "hlapčevanje Nato paktu". Po njihovi oceni gre za še eno v seriji pogodb za nesmiselne nakupe orožja, ki jih namerava Tonin podpisati še pred koncem svojega mandata. Stroški teh nabav pa bodo bremenili vse prihodnje vlade in državni proračun še nadaljnjega pol desetletja, so zapisali.