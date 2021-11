Največji policijski čoln bo končal v muzeju #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Kopru so se z zadnjo plovbo uradno poslovili od najstarejšega policijskega čolna P-111, ki ga je policija uporabljala vse od leta 1995. Čoln sicer ne bo šel v razrez, saj ga bodo v nedeljo prepeljali v Pivko, kjer bo postal del zbirke tamkajšnjega parka vojaške zgodovine. Minister Aleš Hojs je ob tem napovedal skorajšnjo pridobitev novega čolna.

Plovilo P-111 sodi med patruljno-reševalne ladje in je bilo izdelano leta 1994 v Italiji, slovesno pa so ga splavili junija naslednje leto. Kot je ob današnjem dogodku spomnil vodja sektorja uniformirane policije na Policijski upravi Koper Tomaž Čehovin, se je zapletlo že pri izgradnji čolna, vendar je ta "vsa pričakovanja izpolnjeval, kljub občasnim tehničnim težavam, ki pa so jih velikokrat odpravili kar sami pomorci".

S plovilom opravili nešteto reševanj na morju

Poleg varovanja državne meje in suverenosti slovenskega morja kot temeljnega poslanstva pomorskih policistov so ti v vseh teh letih opravili tudi nešteto reševanj na morju, ko so policijske posadke tvegale tudi svoja življenja, je dodal Čehovin.

Sledi zahtevna logistična operacija do Parka vojaške zgodovine

P-111 bo že v nedeljo romal v Park vojaške zgodovine Pivka. Njegov direktor Janko Boštjančič je ob robu dogodka ocenil, da gre za izjemno pridobitev. "Gre za izjemno logistično operacijo, prevoz stoletja," je dodal, saj se ta velik tovor na tako veliki razdalji po slovenskih cestah še ni peljal.

Čoln bo po Boštjančičevih besedah na ogled že takoj, saj bo postavljen na zunanjih površinah parka, bodo pa nemudoma pristopili tudi k muzejski interpretaciji in obiskovalcem čim prej omogočiti tudi ogled notranjosti čolna, kar pa se bo verjetno zgodilo v prihodnjem letu. P-111 bo sicer največji predmet tamkajšnje muzejske zbirke slovenske policije.

Hojs: S plovilom je slovenska policija končno prišla do čolna za patruljiranje

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je izpostavi simbolni pomen čolna P-111 v smislu državne suverenosti, saj je z njim slovenska policija končno prišla do svojega čolna za patruljiranje.

Kot je dodal minister, se od lanskega leta neuspešno trudijo, da bi P-111 ustrezno nadomestili, pri čemer so izgubili mesece v neuspešnih dogovorih z italijanskimi oblastmi. Sicer pa je že objavljen javni razpis za novo plovilo. "Prepričan sem, da ga slovenska policija v prvem delu naslednjega leta lahko dobi," je bil optimističen Hojs.

Večino akcij na morju policija opravi z dvema devetmetrskima gumenjakoma

P-111 je dolg 19,86 metra, opremljen je z dvema radarjema ARPA, GPS napravo, elektronsko karto, globinomerom, komunikacijsko opremo in opremo za reševanje. Poganjata ga dva dizelska motorja s po 1.150 kilovati moči, s čimer lahko dosega največjo hitrost 40 vozlov. Na plovilu je prostora za tri člane posadke in še za devet oseb.

Kot so za STA pojasnili na generalni policijski upravi, policija sicer vseskozi opravlja zakonsko določene naloge na morju, večino pa opravi s ploviloma P-08 in P-16. Gre sicer za devetmetrska gumenjaka.