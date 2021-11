Že na avtocesti: to je novi BMW za policiste

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Specializirana enota avtocestne policije Ljubljana je danes v uporabo dobila dve novi patruljni vozili BMW M550i xDrive in dve motorni kolesi BMW R 1250 RT.

To je prvi letošnji nakup vozil ministrstva za notranje zadeve (MNZ) za potrebe avtocestne policije. BMW M550i xDrive ima štirikolesni pogon, poganja pa ju 4,4-litrski motor V8 z močjo 390 kilovatov (530 "konjev") in 750 njutonmetrov navora. Do 100 kilometrov na uro tak BMW pospeši v 3,8 sekunde. Masa praznega vozila je 1.990 kilogramov.

Cene takega serijskega avtomobila se v Sloveniji začnejo pri 97 tisočakih.

Poleg dveh avtomobilov je policija v uporabo dobila še dva motocikla.

Skupno je MNZ v letošnjem letu sklenilo pogodbo za nakup kar 357 vozil in 342 vozil za operativni najem.

V štirih mesecih so obravnavali skoraj 8.200 prekrškov

Po ustanovitvi Uprave avtocestne policije v začetku leta je 1. junija 2021 začela delovati njena prva specializirana enota, in sicer Specializirana enota avtocestne policije Ljubljana. Tam je delo najprej začelo 41 operativnih policistov. Danes enota šteje 49 zaposlenih. V štirih mesecih delovanja so obravnavali 8.190 kršitev cestnoprometnih predpisov.

Najpogostejše kršitve so bile vožnja na prekratki varnosti razdalji, prehitra vožnja in nepravilno prehitevanje, pri tovornih vozilih pa predvsem tehnična neustreznost in preobremenjenost ter kršitve časa trajanja vožnje.

Foto: policija

Foto: policija

Foto: policija