Policija: Zbiranje ljudi na shodu je lahko dodatno tveganje za zdravje

Če bi morala policija javni shod razpustiti in ukazati izpraznitev prostora shoda, naj udeleženci to spoštujejo, so še pozvali pri policiji. Foto: Ana Kovač

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da bodo tudi danes vzdrževali javni red in mir ter zagotavljali varnost cestnega prometa ob današnjem neprijavljenem shodu na območju središča Ljubljane.

Shoda do zdaj niso prijavili na policijski postaji ali upravni enoti, kot to določa Zakon o javnih zbiranjih. Za udeležence shoda to pomeni, da organizator ni poskrbel za varnostne ukrepe, kot je npr. preverjanje PCT-pogoja, ni organiziral rediteljske službe, ni priskrbel dovoljenja za zapore cest, ni seznanil javnosti s programom ipd., so zapisali pri policiji v sporočilu.

V skladu z zakonom v takšnih primerih za red skrbijo policisti, ki bodo s pozivanjem in usmerjanjem udeležencev shoda preprečevali ogrožanje ljudi in premoženja, vzdrževali javni red in mir ter zagotavljali varnost cestnega prometa.

Ukrepe bodo prilagajali razmeram na terenu

"Policija se zaveda pomena javnega izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena. Zaradi trenutne epidemiološke situacije pa odsvetujemo udeležbo na shodu. Razumeti je treba, da zbiranje ljudi v trenutnih razmerah lahko pomeni tudi dodatno tveganje za zdravje ljudi," so še navedli pri policiji.

Vse, ki se bodo shoda kljub temu udeležili, so pozvali, naj pravico do mirnega javnega zbiranja in izražanja stališč uveljavljajo mirno in strpno, predvsem pa naj upoštevajo navodila in ukaze policistov, ki se nanašajo na zagotavljanje javnega reda in ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Udeleženci so dolžni vzdrževati medsebojno razdaljo, če to ni mogoče, morajo nositi zaščitno kirurško masko.

Policija bo ves čas spremljala dogajanje na mestu, kjer bo potekal javni shod, in ukrepe prilagajala trenutnim varnostnim razmeram in tveganjem. V primeru morebitnih pozivanj ali izvrševanj kaznivih dejanj ali prekrškov bo policija v skladu s svojimi pristojnostmi izvedla vse potrebne ukrepe. Zaradi zagotovitve varnosti bo omejeno gibanje v okolici Državnega zbora.

Videonadzor, otroci naj ostanejo doma

Območje shoda bo videonadzorovano. "Opozarjamo, da na shode in prireditve ni dovoljeno prinašati nevarnih predmetov (npr. pirotehnična sredstva, palice, orodje). Zaradi varnosti udeležencem odsvetujemo, da na shod prihajajo z otroki," so še pozvali pri policiji.

"Ob hujših in množičnih kršitvah javnega reda, nasilju oz. v primerih ogrožanja prometa so policisti dolžni ukrepati, v skrajnem primeru tudi z razpustitvijo shoda. V takih primerih morajo udeleženci zapustiti prostor, saj je le na ta način mogoče zagotoviti varno izvedbo naloge in s tem tudi zagotoviti varnost tako udeležencem shoda kot drugim osebam, ki bi se naključno nahajale na tem območju," so zapisali.

Umik pred nasilnimi udeleženci

V skrbi za njihovo varnost udeležencem svetujejo, naj bodo tudi sami pozorni na posamične dogodke, ki bi jih lahko ogrozili ali poškodovali (npr. metanje nevarnih predmetov, pirotehničnih izdelkov, nevarnih snovi).

V takšnih primerih, še posebej ob hujših in množičnih kršitvah, priporočajo, naj se takoj umaknejo na varno po najkrajši poti v smeri, kjer ni nasilnih udeležencev. Tudi če bi morala policija javni shod razpustiti in ukazati izpraznitev prostora shoda, naj udeleženci to spoštujejo. Z umikom oz. izpraznitvijo prostora bodo policistom omogočili učinkovito izvedbo njihovih nalog, obenem prispevali k čim hitrejši vzpostavitvi javnega reda in miru ter odpravi vseh vrst ogrožanj.

"Pozivamo tudi, naj morebitni udeleženci ne ovirajo in ogrožajo javnega prometa. Med drugim se je treba zavedati, da cestne povezave pogosto uporabljajo intervencijske službe, zato bi lahko bilo ogroženo tudi življenje ljudi. Ob morebitni zaznavi kaznivih ravnanj, napadov na policiste, ogrožanja življenja ljudi in premoženja pozivamo vse udeležence shodov, da dejanja in storilce naznanijo policistom. Pravico pa uveljavljajo mirno in strpno, v dobrobit vseh, ki so v tistem času na tem prostoru," so še javnosti sporočili s policijske uprave Ljubljana.