Tomo Česen: Če si motorični debil, ti oprema nič ne pomaga. Na Triglavu nekateri ne znajo niti hoditi. #video

"Generalno bi rekel, da so Slovenci v hribih ustrezno opremljeni, a ne gre samo za opremo. Če si motorični debil, ti dvojna oprema ne pomaga nič in to je mogoče opaziti predvsem pri vzponu na Triglav, kjer so sicer ljudje ustrezno opremljeni, a ne znajo niti hoditi," je o dogajanju v slovenskih gorah v pogovoru za oddajo za Planet18 na Planet TV dejal alpinist in gorski vodnik Tomo Česen. Komentiral je tudi nedavne nesreče v naših gorah.