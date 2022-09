Včeraj potrdili več okužb kot pretekli četrtek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek so potrdili 2.297 okužb s koronavirusom. Foto: Shutterstock

V četrtek so v Sloveniji ob 820 PCR-testih in 6.971 hitrih antigenskih testih potrdili 2.297 okužb s koronavirusom, kar je 344 okužb več kot prejšnji četrtek, ko so jih potrdili 1.953, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).