Slab začetek, dober konec? Zaradi okužbe s covidom-19 na SP brez selektorice.

Slovenska moška reprezentanca na čelu z Darkom Jorgićem je v nedeljo odpotovala na Kitajsko, ki bo v Chengduju od 30. septembra do 9. oktobra gostila ekipno svetovno prvenstvo v namiznem tenisu. Slovenska ekipa je tik pred zdajci ostala brez selektorice Andreje Ojsteršek Urh, ki je bila na zadnjem testiranju pozitivna na covid-19.

Slovenske barve bodo na Kitajskem branili poleg Jorgića še Deni Kožul, Peter Hribar in Tilen Cvetko.

"Slaba novica je, da je Andreja (Ojsteršek Urh, op.) pozitivna, dobra pa, da smo vsi drugi zdravi in lahko gremo na pot. Ker sem bil veliko v stiku z njo na treningih, sem bil tudi sam vprašljiv, toda na srečo so bili testi negativni, zato sem se odločil, da bom pomagal ekipi na tem pomembnem SP," je povedal Jorgić.

Kot je dodal najboljši slovenski igralec, ekipi ne bo lahko brez trenerke: "A vseeno mislim, da si bomo fantje pomagali po najboljših močeh. Veseli me, da je moja forma dobra, mislim, da to velja tudi za preostale tri soigralce in samo želim si, da bo tako tudi na Kitajskem. V tem trenutku je težko reči, kaj lahko pričakujemo, saj bo žreb SP šele v sredo."

33 reprezentanc v sedmih predtekmovalnih skupinah

V Chengduju bo v moški konkurenci nastopilo 33 reprezentanc, ki bodo igrale v sedmih predtekmovalnih skupinah. V osmino finala se bosta uvrstili najboljši dve ekipi iz vsake skupine ter še dve najboljši tretjeuvrščeni ekipi.

Pred štirimi leti v Halmstadu na Švedskem je prvo mesto osvojila Kitajska, ki bo tudi tokrat prvi favorit, druga je bila Nemčija, tretje mesto pa sta si delili reprezentanci Švedske in Južne Koreje. Slovenija je SP končala z delitvijo 17. mesta.

Na Kitajskem bo prvi cilj mlade slovenske vrste, ki bo prvič po dolgih letih na ekipnem prvenstvu igrala brez Bojana Tokića, obstanek med elito, želja pa je uvrstitev v osmino finala. Tokrat na SP ne bo slovenske ženske reprezentance, med 29 ekipami pa bodo naslov branile Kitajke.