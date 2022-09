V Sloveniji nova rast okužb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj so potrdili 247 okužb več kot preteklo sredo.

V sredo so v Sloveniji ob 1.040 PCR-testih in 8.746 hitrih antigenskih testih potrdili 2.615 okužb z novim koronavirusom, kar je 247 okužb več kot prejšnjo sredo, ko so jih potrdili 2.368, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).