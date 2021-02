Toliko dobijo izvajalci za hitro testiranje

Na ministrstvu za zdravje so izračunali ceno izvedbe testiranja na novi koronavirus s hitrimi testi v mobilni enoti, ki znaša 14,35 evra. Cena testa v to ni vključena. Izvajalci tako prejmejo skupaj 15 evrov, v kar so vključeni administrativni stroški, stroški vzpostavitve informacijskih povezav in morebitni drugi logistični stroški.

Kot izhaja iz odgovora na poslansko vprašanje Francu Trčku (SD), so do takega izračuna prišli s tem, da so upoštevali povprečno skupno bruto bruto urno postavko tima s polnimi dodatki pri 8,4 evra na testiranje, čas priprave na delo in vožnje na lokacijo in z lokacije znaša dve uri, kar pomeni strošek dela v tem delu 3,2 evra. Dodali so tudi stroške kilometrine, stroške osebne varovalne opreme v vrednosti 50 evrov na eno lokacijo testiranja, kar pomeni 1,25 evra na testiranje, poroča STA.

Izračun iz decembra

Foto: STA Izračun ministrstva za zdravje, ki so ga opravili v decembru, je temeljil na domnevah, da tim za hitro testiranje sestavljajo diplomirana medicinska sestra, srednja medicinska sestra in laboratorijski tehnik, da opravijo 10 testov na uro in da v eni organizaciji oziroma na lokaciji testiranja povprečno testirajo 40 oseb.

Ne glede na lastne izračune je ministrstvo konec decembra lani pozvalo izvajalce zdravstvene dejavnosti k posredovanju cene, ki jo zaračunajo za izvedbo testa na svoji lokaciji ali kot mobilni tim.

Razlike v cenah pri proizvajalcih zelo velike

Povprečna cena za storitev (vključno s ceno testa) na lokaciji izvajalca je bila 16,6 evra na test, povprečna cena storitve na oddaljeni lokaciji, torej za mobilni tim, pa 21,5 evra na test, pri čemer so bile razlike v cenah med izvajalci zelo velike, so navedli na ministrstvu. Cene za storitev na lokaciji je posredovalo 110 izvajalcev, cene za mobilne time pa 74 izvajalcev.

Nekateri izvajalci po pojasnilu ministrstva oblikujejo cene glede na število testov, ki jih opravijo naenkrat, kar se nanaša predvsem na izvajanje testiranja na oddaljenih lokacijah. Nekateri izvajalci pa poleg cene testa za mobilne time obračunajo še fiksni znesek na posamezen obisk, poroča STA.

Kot so zatrdili v odgovoru, je moralo ministrstvo oblikovati enotno ceno za vse izvajalce in vse mogoče razmere, saj je izjemno težko poenotiti sistem in hkrati preprečiti preveliko administracijo ter zagotoviti zmožnost preverjanja in nadzora. Zato so bile postavljene nižje cene od povprečja, obenem pa še vedno dovolj stimulativne za izvajalce, da so zagotovili zadostno število izvajalcev za velike potrebe po izvedbah testiranja.

Bitenčeva vloga po mnenju vlade ni sporna

Poleg tega so na ministrstvu pojasnili, da lahko minister v primeru bistveno spremenjenih okoliščin določi novo ceno in objavi nov javni razpis.

Trček je na vlado naslovil tudi poslansko vprašanje o morebitnem konfliktu interesov glede na to, da je podjetje Marka Bitenca, ki je član svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu, tudi med izvajalci hitrega testiranja.

Vlada je v odgovoru na vprašanje zavrnila očitke o konfliktu interesov, saj aktivnosti izvaja na podlagi veljavnih pravnih podlag. Kot so zapisali, množično testiranje splošne populacije s hitrimi antigenskimi testi izvajajo izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki so izpolnjevali pogoje iz javnega poziva ministrstva za zdravje.

Pogoji so javno objavljeni, v hitra množična testiranja tako splošne kot ciljne populacije so vključeni vsi izvajalci, ki so v določenem času izpolnjevali vse pogoje, so dodali.