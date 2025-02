To so kremne rezine, ki so se najbolje odrezale na primerjalnem testu

Znamenita kremna rezina, ljudstvu bolj znana kot kremšnita, ima razmeroma enostavno sestavo, a ponudniki predpakiranih rezin recept radi preoblikujejo po svoje in jim dodajo kup dodatkov, kaže raziskava Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave (MIPOR). Opozarjajo, da gre za sladico z manj ugodnim prehranskim profilom in da so nekaterim izdelkom dodane večje količine aditivov. Svetujejo tudi, da je bolje dati prednost izdelkom, katerih seznam sestavin je čim krajši in čim bolj pregleden.

Osnovne sestavine kremšnite so listnato testo, mleko, jajca, moka, sladkor, sladka smetana, mleti sladkor za posip, vaniljev sladkor in morda še kakšna sestavina – odvisno od recepta. Ocenjevanje, ki je objavljeno na spletni strani Potrošnikov zoom.si, je pokazalo, da so izdelki z navedenim seznamom sestavin prej izjema kot pravilo.

Na primerjalnem ocenjevanju so primerjali sedem predpakiranih kremnih rezin petih različnih proizvajalcev. Pod drobnogled so vzeli hranilno vrednost, seznam sestavin, označbe in okoljski vidik.

Najbolje sta se odrezali kremni rezini proizvajalca Conditus – Blejska kremšnita in Blejska kremšnita (Hofer) –, ki sta dobili oceno dobro. Tri med njimi, proizvajalcev Hlebček, Mercator IP in Žito, so prejele oceno povprečno, dve, izdelani v Vopexu in Pekarni Jure, Vopex, pa sta se izkazali za pomanjkljivi.

Manj ugoden prehranski profil

Prehranski strokovnjaki v vsakem primeru opozarjajo, da prepogosto uživanje sladic ni priporočljivo. Vse predpakirane kremne rezine v slovenskih trgovinah imajo namreč pričakovano manj ugoden prehranski profil in se po hranilni vrednosti le malo razlikujejo, opozarjajo. Večinoma imajo preveč maščob, tudi nasičenih, pa tudi sladkorja.

Foto: Shutterstock Pohvalili pa so proizvajalca Confiserie Firenze (Lidl), ki je zmanjšal vsebnost sladkorja v kremšniti, kar je zaželeno, sploh če se pri tem ohranijo senzorične lastnosti.

Nekateri izdelki vsebujejo veliko število aditivov, tudi do 20, kot denimo Žitova kremna rezina v Lidlu, po 18 izdelka pekarn Hlebček in Vopex, nekateri pa le enega, in sicer stabilizator gumi iz zrn rožičevca (Blejska kremšnita, Conditus).

Sestava kremšnit je v osnovi preprosta, vendar pa so se med pregledanimi le izjemoma našli mleko, jajca, smetana in maslo na prvih mestih seznama sestavin.

Prav tako nekatere kremšnite vsebujejo govejo želatino, zato niso primerne za vegetarijance. Drugi pregledani izdelki namesto želatine vsebujejo druga želirna sredstva, kot je karagenan.

Ocenjevalci so ugotovili, da so bolje ocenjene kremšnite, ki imajo kakovostnejše sestavine in krajši seznam sestavin, tudi dražje, kar seveda ni presenetljivo.