To se dogaja z okužbami s koronavirusom v Sloveniji

V sredo je bilo ob opravljenih 6.747 hitrih testih in 859 PCR-testih po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) potrjenih 1.340 novih okužb s koronavirusom. Za primerjavo, to je 314 okužb manj kot preteklo sredo, ko so potrdili 1.654 okužb.